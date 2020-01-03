Магнитные бури в январе 2020: чего ожидать украинцам

Синоптики считают, что первый месяц 2020 года будет спокойным, а геомагнитная обстановка не заставит нас переживать о самочувствии.

Специалисты отмечают, что Солнце оказалось в минимальной фазе активности, на протяжении всего месяца магнитные бури не прогнозируются, а небольшие возмущения вероятны только 15 и 16 января.

Влияние магнитных бурь на организм человека

Магнитные возмущения влияют на всех без исключения людей, но особенный дискомфорт они доставляют украинцам, имеющим низкий порог чувствительности. Если у вас на смену погоды может болеть голова, то, с большой долей вероятности, и магнитные бури окажут на организм негативное влияние.

Наибольшему удару подвергается сердечно-сосудистая система человека, возникают мигрень и скачки давления.

Медики советуют в дни бурь и возмущений следить за показателями здоровья, не перенапрягаться и давать себе возможность отдыхать.

Напомним,