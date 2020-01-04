Магнитные бури 4 января 2020: чего ожидать украинцам
Синоптики призывают украинцев быть осторожными, поскольку днем ожидается усиление солнечной активности.
Солнечная погода 4 января:
- Солнечный ветер – 350, 9 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 3%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним, что от магнитных бурь страдают прежде всего люди, чувствительные к смене погоды. У них в дни магнитных возмущений возникают головные боли, некоторых беспокоит резкое повышение артериального давления. Постарайтесь вести здоровый образ жизни, достаточно двигаться и отдыхать, чтобы снизить это негативное влияние.
Напомним,