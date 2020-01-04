Магнитные бури 4 января 2020: чего ожидать украинцам

4 января 2020 10:00 Алла Лысак
Магнитные бури 4 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Синоптики призывают украинцев быть осторожными, поскольку днем ожидается усиление солнечной активности.

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Магнитосфера находится в спокойном состоянии, с большой долей вероятности она не отреагирует на резкое усиление активности Солнца, поэтому опасаться сильных магнитных возмущений в субботу не следует. 

Солнечная погода 4 января:        

  • Солнечный ветер – 350, 9 километра в секунду,       
  • Вероятность магнитных бурь – 3%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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С прогнозом магнитных бурь на январь вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, что от магнитных бурь страдают прежде всего люди, чувствительные к смене погоды. У них в дни магнитных возмущений возникают головные боли, некоторых беспокоит резкое повышение артериального давления. Постарайтесь вести здоровый образ жизни, достаточно двигаться и отдыхать, чтобы снизить это негативное влияние. 

Напомним,

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