Магнитные бури 6 января 2020: чего ожидать украинцам

6 января 2020 10:00 Алла Лысак
Магнитные бури 6 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Синоптики утверждают, что космическая погода на сочельник, 6 января, не вызывает опасений.

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Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, разрушить идиллию могут незначительные возмущения, однако они никак не отразятся на самочувствии людей. 

Солнечная погода 6 января:         

  • Солнечный ветер – 368, 4 километра в секунду,       
  • Вероятность магнитных бурь – 1%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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С прогнозом магнитных бурь на январь вы можете ознакомиться здесь.

Медики напоминают, что магнитные бури провоцируют головные боли, общую слабость, иногда становятся причиной повышения давления. Избежать дискомфорта помогут прогулки на свежем воздухе, отдых и длительный сон. Также следует носить с собой в дни бурь медикаменты. 

Напомним,

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