Магнитные бури 6 января 2020: чего ожидать украинцам
Синоптики утверждают, что космическая погода на сочельник, 6 января, не вызывает опасений.
Солнечная погода 6 января:
- Солнечный ветер – 368, 4 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики напоминают, что магнитные бури провоцируют головные боли, общую слабость, иногда становятся причиной повышения давления. Избежать дискомфорта помогут прогулки на свежем воздухе, отдых и длительный сон. Также следует носить с собой в дни бурь медикаменты.
Напомним,