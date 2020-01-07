Магнитные бури 7 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури 7 января не прогнозируются, утверждают синоптики.
Солнечная погода 7 января:
- Солнечный ветер – 482, 4 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики напоминают, что магнитные бури способны влиять на наше самочувствие, больше всего страдает сердечно-сосудистая система. Если в ближайшее время прогнозируются бури, то желательно придерживаться таких правил для снижения негативного влияния:
- больше отдыхать,
- избегать стрессов,
- достаточно пить воды,
- больше ходить на свежем воздухе.
Напомним,