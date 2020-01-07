Магнитные бури 7 января 2020: чего ожидать украинцам

7 января 2020 11:00 Алла Лысак
Магнитные бури 7 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури 7 января не прогнозируются, утверждают синоптики.

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Магнитосфера на Рождество будет находиться в спокойном состоянии. Специалисты прогнозируют лишь незначительные возмущения, которые не перерастут в полноценную магнитную бурю.

Солнечная погода 7 января:         

  • Солнечный ветер – 482, 4 километра в секунду,        
  • Вероятность магнитных бурь – 1%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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С прогнозом магнитных бурь на январь вы можете ознакомиться здесь.

Медики напоминают, что магнитные бури способны влиять на наше самочувствие, больше всего страдает сердечно-сосудистая система. Если в ближайшее время прогнозируются бури, то желательно придерживаться таких правил для снижения негативного влияния:

  • больше отдыхать,
  • избегать стрессов,
  • достаточно пить воды,
  • больше ходить на свежем воздухе. 

Напомним,

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