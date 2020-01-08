Магнитные бури 8 января 2020: чего ожидать украинцам
Синоптики подготовили прогноз на 8 января, ожидаются ли магнитные бури?
Солнечная погода 8 января:
- Солнечный ветер – 454, 4 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Солнечная активность остается на низком уровне, но эта ситуация может измениться, напоминают медики. Если вы чувствуете ухудшения состояния в дни магнитных бурь, старайтесь сокращать негативное влияние при помощи простых в выполнении рекомендаций:
- не менее 8 часов сна,
- прогулки на свежем воздухе,
- здоровое питание,
- отсутствие стрессов.
Напомним,