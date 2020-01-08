Магнитные бури 8 января 2020: чего ожидать украинцам

8 января 2020 10:30 Алла Лысак
Магнитные бури 8 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Синоптики подготовили прогноз на 8 января, ожидаются ли магнитные бури?

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Магнитосфера после праздников остается в спокойном состоянии. Специалисты уверяют, что сегодня не придется переживать о магнитных возмущениях. 

Солнечная погода 8 января:          

  • Солнечный ветер – 454, 4 километра в секунду,        
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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С прогнозом магнитных бурь на январь вы можете ознакомиться здесь.

Солнечная активность остается на низком уровне, но эта ситуация может измениться, напоминают медики. Если вы чувствуете ухудшения состояния в дни магнитных бурь, старайтесь сокращать негативное влияние при помощи простых в выполнении рекомендаций:

  • не менее 8 часов сна,
  • прогулки на свежем воздухе,
  • здоровое питание,
  • отсутствие стрессов.

Напомним,

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