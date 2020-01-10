Магнитные бури 10 января 2020: чего ожидать украинцам

10 января 2020 10:30 Алла Лысак
Магнитные бури 10 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Синоптики предсказали увеличение солнечной активности в ночное время, приведет ли это к возникновению магнитных бурь?

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Магнитосфера в ночное время была активной, а после 2 часов данный показатель начал снижаться. На самочувствии некоторых людей такие перепады могут отразиться, при этом магнитные бури в пятницу нас беспокоить не будут.

Солнечная погода 10 января:           

  • Солнечный ветер – 456, 8 километра в секунду,        
  • Вероятность магнитных бурь – 10%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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С прогнозом магнитных бурь на январь вы можете ознакомиться здесь.

Медики напоминают, что чаще всего негативному влиянию в дни магнитных возмущений подвергается сердечно-сосудистая система, могут возникать головные боли, приступы слабости, а у гипертоников повышается давление. Старайтесь избегать стрессов, достаточно отдыхать, гулять на свежем воздухе, чтобы снизить нагрузку на сердце. 

Напомним,

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