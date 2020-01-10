Магнитные бури 10 января 2020: чего ожидать украинцам
Синоптики предсказали увеличение солнечной активности в ночное время, приведет ли это к возникновению магнитных бурь?
Солнечная погода 10 января:
- Солнечный ветер – 456, 8 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики напоминают, что чаще всего негативному влиянию в дни магнитных возмущений подвергается сердечно-сосудистая система, могут возникать головные боли, приступы слабости, а у гипертоников повышается давление. Старайтесь избегать стрессов, достаточно отдыхать, гулять на свежем воздухе, чтобы снизить нагрузку на сердце.
Напомним,