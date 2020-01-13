Магнитные бури 13 января 2020: чего ожидать украинцам

13 января 2020 10:30 Алла Лысак
Магнитные бури 13 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Специалисты утверждают, что сегодня геомагнитная обстановка останется спокойной, о возникновении магнитных бурь можно не беспокоиться.

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Магнитосфера в понедельник не активизировалась, поэтому никакого негативного влияния возмущения в ней не окажут даже на чувствительных людей.  

Солнечная погода 13 января:           

  • Солнечный ветер – 465, 8 километра в секунду,        
  • Вероятность магнитных бурь – 8%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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С прогнозом магнитных бурь на январь вы можете ознакомиться здесь.

Помните, что магнитные возмущения способствуют ухудшению работы сердечно-сосудистой системы, они могут провоцировать скачки артериального давления и приступы мигрени.

Врачи рекомендуют начинать профилактические мероприятия за несколько дней до возникновения бурь:

  • перейдите на более легкую пищу,
  • постарайтесь больше двигаться, но не напрягаясь,
  • избегайте стрессов на работе.

Напомним,

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