Магнитные бури 13 января 2020: чего ожидать украинцам
Специалисты утверждают, что сегодня геомагнитная обстановка останется спокойной, о возникновении магнитных бурь можно не беспокоиться.
Солнечная погода 13 января:
- Солнечный ветер – 465, 8 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 8%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Помните, что магнитные возмущения способствуют ухудшению работы сердечно-сосудистой системы, они могут провоцировать скачки артериального давления и приступы мигрени.
Врачи рекомендуют начинать профилактические мероприятия за несколько дней до возникновения бурь:
- перейдите на более легкую пищу,
- постарайтесь больше двигаться, но не напрягаясь,
- избегайте стрессов на работе.
Напомним,