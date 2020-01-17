Магнитные бури 17 января 2020: чего ожидать украинцам
Ожидаются ли магнитные бури в последний рабочий день недели?
Солнечная погода 17 января:
- Солнечный ветер – 368, 2 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Как магнитные бури влияют на нас?
При возникновении магнитных возмущений под ударом оказывается прежде всего сердечно-сосудистая система, негативное влияние проявляется в возникновении мигреней, головных болей, скачков артериального давления.
Медики советуют не напрягаться ни умственно, ни физических в дни магнитных бурь. Особенно актуально данное предостережение для людей с хроническими болезнями сердца. Держите при себе лекарства, способные быстро вернуть самочувствие в норму, больше гуляйте на свежем воздухе, избегайте стресса.
Напомним,