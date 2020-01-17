Магнитные бури 17 января 2020: чего ожидать украинцам

17 января 2020 10:30 Алла Лысак
Магнитные бури 17 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в последний рабочий день недели?

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Магнитосфера спокойна, даже небольшие возмущения сегодня не прогнозируются. По информации синоптиков, чувствительные от метеорологических условий люди будут чувствовать себя отлично весь день. 

Солнечная погода 17 января:              

  • Солнечный ветер – 368, 2 километра в секунду,         
  • Вероятность магнитных бурь – 2%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Актуальный прогноз синоптиков по магнитным бурям на январь находится здесь.

Как магнитные бури влияют на нас?

При возникновении магнитных возмущений под ударом оказывается прежде всего сердечно-сосудистая система, негативное влияние проявляется в возникновении мигреней, головных болей, скачков артериального давления. 

Медики советуют не напрягаться ни умственно, ни физических в дни магнитных бурь. Особенно актуально данное предостережение для людей с хроническими болезнями сердца. Держите при себе лекарства, способные быстро вернуть самочувствие в норму, больше гуляйте на свежем воздухе, избегайте стресса. 

Напомним,

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