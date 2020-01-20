Магнитные бури 20 января 2020: чего ожидать украинцам
Синоптики составили прогноз солнечной погоды на понедельник, ожидаются ли магнитные бури?
Солнечная погода 20 января:
- Солнечный ветер – 324, 5 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Влияние магнитных бурь на организм
Доказано, что в дни магнитных бурь увеличивается количество случаев инсультов и инфарктов, поэтому особенное внимание вы должны уделять своему сердцу. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы в дни бурь противопоказаны физические и эмоциональные нагрузки. Будьте здоровы!
Напомним,