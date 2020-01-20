Магнитные бури 20 января 2020: чего ожидать украинцам

20 января 2020 10:30 Алла Лысак
Магнитные бури 20 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Синоптики составили прогноз солнечной погоды на понедельник, ожидаются ли магнитные бури?

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Магнитосфера сегодня периодически будет напоминать о себе небольшими возмущениями. По предварительным прогнозам, силы магнитной бури они не достигнут, поэтому никак не отразятся на самочувствии людей. 

Солнечная погода 20 января:               

  • Солнечный ветер – 324, 5 километра в секунду,         
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Актуальный прогноз синоптиков по магнитным бурям на январь находится здесь.

Влияние магнитных бурь на организм

Доказано, что в дни магнитных бурь увеличивается количество случаев инсультов и инфарктов, поэтому особенное внимание вы должны уделять своему сердцу. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы в дни бурь противопоказаны физические и эмоциональные нагрузки. Будьте здоровы!

Напомним,

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