Магнитные бури 21 января 2020: чего ожидать украинцам
Синоптики спрогнозировали сегодня повышение солнечной активности, ожидаются ли магнитные бури?
Чувствительным к метеорологической обстановке людям рекомендуется быть внимательными к своему самочувствию!
Солнечная погода 21 января:
- Солнечный ветер – 303, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 6%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Почему болит голова во время магнитной бури?
Подобного рода возмущения влияют прежде всего на наши сосуды, поэтому самом распространенным побочным эффектом магнитных бурь остается головная боль. Также важно следить за давлением, если вы склонны к его повышению.
Некоторые на магнитные бури реагируют иначе, например, у них возникают слабость и апатия.
Напомним,