Магнитные бури 21 января 2020: чего ожидать украинцам

21 января 2020 10:30 Алла Лысак
Магнитные бури 21 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Синоптики спрогнозировали сегодня повышение солнечной активности, ожидаются ли магнитные бури?

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Магнитосфера во вторник, 21 января, будет находиться в возмущенном состоянии, однако сильные магнитные бури, по предварительным данным, не сформируются в этот период.

Чувствительным к метеорологической обстановке людям рекомендуется быть внимательными к своему самочувствию!

Солнечная погода 21 января:                

  • Солнечный ветер – 303, 3 километра в секунду,         
  • Вероятность магнитных бурь – 6%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Актуальный прогноз синоптиков по магнитным бурям на январь находится здесь.

Почему болит голова во время магнитной бури?

Подобного рода возмущения влияют прежде всего на наши сосуды, поэтому самом распространенным побочным эффектом магнитных бурь остается головная боль. Также важно следить за давлением, если вы склонны к его повышению. 

Некоторые на магнитные бури реагируют иначе, например, у них возникают слабость и апатия. 

Напомним,

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