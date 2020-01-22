Магнитные бури 22 января 2020: чего ожидать украинцам
В среду, 22 января, солнечная активность снизится и не будет доставлять нам дискомфорта.
Солнечная погода 22 января:
- Солнечный ветер – 275, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Давление и магнитные бури
Магнитные бури влияют прежде всего на сердечно-сосудистую систему, поэтому среди распространенных побочных эффектов магнитных возмущений врачи называют головные боли и, конечно, скачки артериального давления.
В дни магнитных бурь врачи рекомендуют пристально следить за показателями давления и носить с собой средства, снижающие его.
Напомним,