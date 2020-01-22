Магнитные бури 22 января 2020: чего ожидать украинцам

22 января 2020 10:30 Алла Лысак
Магнитные бури 22 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

В среду, 22 января, солнечная активность снизится и не будет доставлять нам дискомфорта.

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Магнитосфера в этот день перейдет в спокойное состояние, даже чувствительные к малейшим изменениям погоды люди не почувствуют дискомфорта. 

Солнечная погода 22 января:                

  • Солнечный ветер – 275, 3 километра в секунду,          
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Актуальный прогноз синоптиков по магнитным бурям на январь находится здесь.

Давление и магнитные бури

Магнитные бури влияют прежде всего на сердечно-сосудистую систему, поэтому среди распространенных побочных эффектов магнитных возмущений врачи называют головные боли и, конечно, скачки артериального давления. 

В дни магнитных бурь врачи рекомендуют пристально следить за показателями давления и носить с собой средства, снижающие его. 

Напомним,

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