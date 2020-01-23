Магнитные бури 23 января 2020: чего ожидать украинцам

23 января 2020 10:30 Алла Лысак
Магнитные бури 23 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 23 января?

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Магнитосфера в целом будет находиться в спокойном состоянии, ожидаются небольшие магнитные возмущения, которые на наше самочувствие влиять не будут!

Солнечная погода 23 января:                 

  • Солнечный ветер – 358, 3 километра в секунду,          
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Актуальный прогноз синоптиков по магнитным бурям на январь находится здесь.

Магнитные бури и здоровье

В зимнее время года магнитных бурь всегда значительно меньше, поэтому чувствительные к изменениям погоды люди могут отдохнуть от дискомфорта.

Доказано, что в дни магнитных бурь сердечно-сосудистая система человека работает под нагрузкой, из-за этого учащаются случаи обострения болезней сердца, может подняться давление, у некоторых болит голова. 

В качестве профилактики врачи советуют вести здоровый образ жизни!

Напомним,

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