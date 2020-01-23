Магнитные бури 23 января 2020: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 23 января?

Солнечная погода 23 января:

Солнечный ветер – 358, 3 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Магнитосфера в целом будет находиться в спокойном состоянии, ожидаются небольшие магнитные возмущения, которые на наше самочувствие влиять не будут!

Магнитные бури и здоровье

Актуальный прогноз синоптиков по магнитным бурям на январь находится здесь

В зимнее время года магнитных бурь всегда значительно меньше, поэтому чувствительные к изменениям погоды люди могут отдохнуть от дискомфорта.

Доказано, что в дни магнитных бурь сердечно-сосудистая система человека работает под нагрузкой, из-за этого учащаются случаи обострения болезней сердца, может подняться давление, у некоторых болит голова.

В качестве профилактики врачи советуют вести здоровый образ жизни!

Напомним,