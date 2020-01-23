Магнитные бури 23 января 2020: чего ожидать украинцам
Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 23 января?
Солнечная погода 23 января:
- Солнечный ветер – 358, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури и здоровье
В зимнее время года магнитных бурь всегда значительно меньше, поэтому чувствительные к изменениям погоды люди могут отдохнуть от дискомфорта.
Доказано, что в дни магнитных бурь сердечно-сосудистая система человека работает под нагрузкой, из-за этого учащаются случаи обострения болезней сердца, может подняться давление, у некоторых болит голова.
В качестве профилактики врачи советуют вести здоровый образ жизни!
Напомним,