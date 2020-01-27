Магнитные бури 27 января 2020: чего ожидать украинцам

27 января 2020 10:30 Алла Лысак
Магнитные бури 27 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Синоптики составили прогноз магнитных бурь на понедельник, 27 января.

Читайте такжеМагнитные бури сегодня в Украине
Магнитосфера будет спокойной, незначительные магнитные возмущения не принесут дискомфорта даже людям, которые ощущают малейшие изменения погоды.  

Солнечная погода 27 января:                 

  • Солнечный ветер – 358, 3 километра в секунду,          
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Читайте такжеЧерный шоколад: почему он вреден для здоровья?
Актуальный прогноз синоптиков по магнитным бурям на январь находится здесь.

Магнитные бури и здоровье

Зимой магнитные бури будут беспокоить нас меньше, однако есть смысл заботиться о своем здоровье. В дни возмущений носите с собой медикаменты, способные снять головную боль или снизить артериальное давление. 

Напомним,

Облако тегов

магнитная буря

Материалы по теме

Магнитные бури в выходные в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури в выходные в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
ТОП-3 секрета в макияже, которые сделают вас моложе

ТОП-3 секрета в макияже, которые сделают вас моложе
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
tv.ua