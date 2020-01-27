Магнитные бури 27 января 2020: чего ожидать украинцам
Синоптики составили прогноз магнитных бурь на понедельник, 27 января.
Солнечная погода 27 января:
- Солнечный ветер – 358, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури и здоровье
Зимой магнитные бури будут беспокоить нас меньше, однако есть смысл заботиться о своем здоровье. В дни возмущений носите с собой медикаменты, способные снять головную боль или снизить артериальное давление.
Напомним,