Магнитные бури 29 января 2020: чего ожидать украинцам

29 января 2020 11:30 Алла Лысак
Магнитные бури 29 января 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Синоптики поделились прогнозом магнитных бурь на среду, 29 января!

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Магнитосфера на протяжении всего дня останется спокойной, не возникнет повода переживать о самочувствии даже у людей, чувствительных к изменениям погоды.

Солнечная погода 29 января:                   

  • Солнечный ветер – 314, 4 километра в секунду,          
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Актуальный прогноз синоптиков по магнитным бурям на февраль находится здесь.

Отметим, что магнитные бури чаще всего вызывают ухудшение самочувствия из-за сосудистых проблем, поэтому следует внимательно следить за артериальным давлением и своевременно купировать приступы головной боли, связанные с ухудшением космической погоды. Будьте здоровы!

Напомним,

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