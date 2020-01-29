Магнитные бури 29 января 2020: чего ожидать украинцам
Синоптики поделились прогнозом магнитных бурь на среду, 29 января!
Солнечная погода 29 января:
- Солнечный ветер – 314, 4 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Отметим, что магнитные бури чаще всего вызывают ухудшение самочувствия из-за сосудистых проблем, поэтому следует внимательно следить за артериальным давлением и своевременно купировать приступы головной боли, связанные с ухудшением космической погоды. Будьте здоровы!
Напомним,