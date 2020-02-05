5 самых бесполезных медицинских процедур

5 февраля 2020 18:30 Алла Лысак
5 самых бесполезных медицинских процедур
5 самых бесполезных медицинских процедур
pixabay.com

Некоторые медицинские процедуры врачи назначают по привычке, хотя современные ученые уже сочли их бесполезными.

Компьютерная томографическая ангиография

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Исследование дает понять, как функционируют легочные сосуды, а его проблема заключается в необходимости использовать во время процедуры довольно высокую дозу радиации.

Проходить ангиографию следует лишь при подозрении на тромбоэмболию, а не для профилактики! 

Кислородная терапия

Вам могут предложить данную процедуру в связи с хроническими заболеваниями легких.

Звучит интересно, но на деле дополнительный кислород не только ничего не дает, но и вредит легким. 

5 самых бесполезных медицинских процедур / pixabay.com

Трансэзофагеальная эхокардиография

Это исследование сердца с датчиком, размещаемым в пищеводе.

Такая процедура очень травматична, даже опасна, ведь можно случайно повредить слизистую оболочку пищевода.

Как правило, достойной альтернативой такому мучению является электрокардиограмма. Обязательно с датчиком проходят обследования, касающиеся восстановления сердечного ритма у пациентов с аритмией. 

Стентирование сонной артерии

Стентирование призвано обеспечить каркасом сосуд, который сужен из-за бляшки. 

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В 9 из 10 случаев операция не дает никакого результата, еще и повышает риски возникновения тромбоза и сужения артерии. 

Такие операции назначаются в отдельных случаях, но в профилактических целях соглашаться на стентирование не рекомендуется.

Удаление простаты при лечении рака

Снова обращаемся к статистике, чтобы расставить точки в отношении пользы процедуры: оказывается, процент смертности среди мужчин с раком одинаковый как среди тех, кому удалили простату, так и среди тех, кто отказался от операции.

5 самых бесполезных медицинских процедур / pixabay.com

Информация предоставлена в ознакомительных целях, обязательна консультация врача. 

Напомним,

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