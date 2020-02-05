5 самых бесполезных медицинских процедур
Некоторые медицинские процедуры врачи назначают по привычке, хотя современные ученые уже сочли их бесполезными.
Компьютерная томографическая ангиография
Проходить ангиографию следует лишь при подозрении на тромбоэмболию, а не для профилактики!
Кислородная терапия
Вам могут предложить данную процедуру в связи с хроническими заболеваниями легких.
Звучит интересно, но на деле дополнительный кислород не только ничего не дает, но и вредит легким.
Трансэзофагеальная эхокардиография
Это исследование сердца с датчиком, размещаемым в пищеводе.
Такая процедура очень травматична, даже опасна, ведь можно случайно повредить слизистую оболочку пищевода.
Как правило, достойной альтернативой такому мучению является электрокардиограмма. Обязательно с датчиком проходят обследования, касающиеся восстановления сердечного ритма у пациентов с аритмией.
Стентирование сонной артерии
Стентирование призвано обеспечить каркасом сосуд, который сужен из-за бляшки.
Такие операции назначаются в отдельных случаях, но в профилактических целях соглашаться на стентирование не рекомендуется.
Удаление простаты при лечении рака
Снова обращаемся к статистике, чтобы расставить точки в отношении пользы процедуры: оказывается, процент смертности среди мужчин с раком одинаковый как среди тех, кому удалили простату, так и среди тех, кто отказался от операции.
Информация предоставлена в ознакомительных целях, обязательна консультация врача.
Напомним,