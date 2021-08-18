Возникает не у всех: медики назвали причину пост-ковидного синдрома

Возникает не у всех: медики назвали причину пост-ковидного синдрома

Названа группа людей, подверженных этому явлению больше всего.

Ученые из Университета Медицины и здравоохранения RCSI выяснили, что пост-ковидный синдром может возникать у людей с проблемами, которые касаются свертываемости крови.

Новые данные показали, что страдающие таким синдромом пациенты имеют более высокие показатели.

Ученые обнаружили, что маркеры свертывания крови были значительно повышены в крови пациентов с длительным синдромом COVID-19 по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы.

Эти маркеры свертываемости также были выше у пациентов, которым потребовалась госпитализация. Однако даже те, кто смог справиться со своим заболеванием дома, имели постоянно высокие маркеры свертываемости.

Не исключено, что с кровью связаны и такие симптомы как утомляемость и низкая физическая активность, которые наблюдаются в период восстановления после коронавируса.

Напомним,