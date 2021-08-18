Возникает не у всех: медики назвали причину пост-ковидного синдрома

18 августа 2021 14:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Возникает не у всех: медики назвали причину пост-ковидного синдрома
Возникает не у всех: медики назвали причину пост-ковидного синдрома
pixabay.com

Названа группа людей, подверженных этому явлению больше всего.

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Ученые из Университета Медицины и здравоохранения RCSI выяснили, что пост-ковидный синдром может возникать у людей с проблемами, которые касаются свертываемости крови. 

Новые данные показали, что страдающие таким синдромом пациенты имеют более высокие показатели.

Ученые обнаружили, что маркеры свертывания крови были значительно повышены в крови пациентов с длительным синдромом COVID-19 по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы. 

Эти маркеры свертываемости также были выше у пациентов, которым потребовалась госпитализация. Однако даже те, кто смог справиться со своим заболеванием дома, имели постоянно высокие маркеры свертываемости.

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Не исключено, что с кровью связаны и такие симптомы как утомляемость и низкая физическая активность, которые наблюдаются в период восстановления после коронавируса.

Напомним,

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