Возникает не у всех: медики назвали причину пост-ковидного синдрома
Названа группа людей, подверженных этому явлению больше всего.
Новые данные показали, что страдающие таким синдромом пациенты имеют более высокие показатели.
Ученые обнаружили, что маркеры свертывания крови были значительно повышены в крови пациентов с длительным синдромом COVID-19 по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы.
Эти маркеры свертываемости также были выше у пациентов, которым потребовалась госпитализация. Однако даже те, кто смог справиться со своим заболеванием дома, имели постоянно высокие маркеры свертываемости.
Напомним,