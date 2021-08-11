Британский профессор: Дельта делает невозможным коллективный иммунитет от коронавируса

Человечество надеялось на формирование коллективного иммунитета от коронавируса, однако достичь его теперь, из-за Дельты, оказалось невозможно.

Как сообщает профессор Эндрю Поллард, один из создателей Оксфордской вакцины от COVID-19 , штамм Дельта не только создал нам дополнительные проблемы, научившись заражать человека быстрее, но еще и сделал невозможным формирование коллективного иммунитета, пишет The Guardian.

По словам медика, заразиться этим штаммом могут даже люди, которые уже были вакцинированы.

При этом сами они от болезни не пострадают, однако на всех ее этапах будут распространителями инфекции.

Каким же образом можно остановит распространение вируса?

Поллард считает, что у человечества на данный момент нет средств, чтобы сделать это.

Существующие вакцины, тем не менее, способны значительно снизить вероятность тяжелого течения коронавируса и полностью исключить смерть от него. В это же время вакцинация не является гарантом того, что человек не инфицируется вирусом при контакте с больным.

Напомним,