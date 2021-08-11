Британский профессор: Дельта делает невозможным коллективный иммунитет от коронавируса
Человечество надеялось на формирование коллективного иммунитета от коронавируса, однако достичь его теперь, из-за Дельты, оказалось невозможно.
По словам медика, заразиться этим штаммом могут даже люди, которые уже были вакцинированы.
При этом сами они от болезни не пострадают, однако на всех ее этапах будут распространителями инфекции.
Каким же образом можно остановит распространение вируса?
Существующие вакцины, тем не менее, способны значительно снизить вероятность тяжелого течения коронавируса и полностью исключить смерть от него. В это же время вакцинация не является гарантом того, что человек не инфицируется вирусом при контакте с больным.
Напомним,