Побочные эффекты от COVID-вакцинации, при которых нужно срочно идти к врачу

17 июля 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Побочные эффекты от COVID-вакцинации, при которых нужно срочно идти к врачу
Побочные эффекты от COVID-вакцинации, при которых нужно срочно идти к врачу
pixabay.com

Специалисты украинского Минздрава рассказали, какие побочные эффекты после прививки от коронавируса должны стать поводом для оперативного посещения врача.

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Любая вакцина может провоцировать реакцию организма, которую врачи и называют побочными эффектами.

Если говорить о коронавирусе, то вакцина в целом переносится хорошо. Но среди побочных эффектов, которые являются типичными, не вызывают беспокойства у врачей и самостоятельно проходят через несколько дней, выделим такие:

  • покраснение в месте инъекции,
  • повышение температуры,
  • головная боль,
  • боль в мышцах, 
  • боль в животе,
  • увеличение лимфоузлов,
  • тошнота,
  • усталость, бессонница. 

Чего ни в коем случае делать нельзя, так это:

  • лечиться антибиотиками.

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При вакцинации также может возникнуть аллергическая реакция. Ее основная особенность — скорость появления. Симптомы возникают, как правило, через 15-30 минут после инъекции.

Если после вакцинации человек жалуется на судороги, рвоту, боль, температуру выше 38 градусов, на теле у него возникла сыпь, его сознание спутанное, возникают обмороки, необходимо срочно обратиться к врачу.

Напомним,

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