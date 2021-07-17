Побочные эффекты от COVID-вакцинации, при которых нужно срочно идти к врачу
Специалисты украинского Минздрава рассказали, какие побочные эффекты после прививки от коронавируса должны стать поводом для оперативного посещения врача.
Если говорить о коронавирусе, то вакцина в целом переносится хорошо. Но среди побочных эффектов, которые являются типичными, не вызывают беспокойства у врачей и самостоятельно проходят через несколько дней, выделим такие:
- покраснение в месте инъекции,
- повышение температуры,
- головная боль,
- боль в мышцах,
- боль в животе,
- увеличение лимфоузлов,
- тошнота,
- усталость, бессонница.
Чего ни в коем случае делать нельзя, так это:
- лечиться антибиотиками.
Если после вакцинации человек жалуется на судороги, рвоту, боль, температуру выше 38 градусов, на теле у него возникла сыпь, его сознание спутанное, возникают обмороки, необходимо срочно обратиться к врачу.
Напомним,