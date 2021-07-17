Побочные эффекты от COVID-вакцинации, при которых нужно срочно идти к врачу

Побочные эффекты от COVID-вакцинации, при которых нужно срочно идти к врачу

Специалисты украинского Минздрава рассказали, какие побочные эффекты после прививки от коронавируса должны стать поводом для оперативного посещения врача.

Любая вакцина может провоцировать реакцию организма, которую врачи и называют побочными эффектами.

Если говорить о коронавирусе, то вакцина в целом переносится хорошо. Но среди побочных эффектов, которые являются типичными, не вызывают беспокойства у врачей и самостоятельно проходят через несколько дней, выделим такие:

покраснение в месте инъекции,

повышение температуры,

головная боль,

боль в мышцах,

боль в животе,

увеличение лимфоузлов,

тошнота,

усталость, бессонница.

Чего ни в коем случае делать нельзя, так это:

лечиться антибиотиками.

При вакцинации также может возникнуть аллергическая реакция. Ее основная особенность — скорость появления. Симптомы возникают, как правило, через 15-30 минут после инъекции.

Если после вакцинации человек жалуется на судороги, рвоту, боль, температуру выше 38 градусов, на теле у него возникла сыпь, его сознание спутанное, возникают обмороки, необходимо срочно обратиться к врачу.

Напомним,