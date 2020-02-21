Ученые назвали болезни, которые излечивает любовь
21 февраля 2020 10:30
Ученые назвали болезни, которые излечивает любовь
pixabay.com
Когда мы влюбляемся, в крови повышается концентрация окситоцина, более известного как «гормон любви».
Ученые из Австралии считают, что любовь действительно излечивает!
Окситоцин можно использовать в составе терапии целого ряда заболеваний. Например, влюбленность на химическом уровне помогает бороться с алкоголизмом, депрессией и даже ожирением. К слову, лишний вес часто возникает из-за нехватки окситоцина,— рассказывают исследователи из Сиднея.
В свою очередь, дефицит гормона любви может приводить к серьезным заболеваниям.
Напомним,