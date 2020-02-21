Ученые назвали болезни, которые излечивает любовь

21 февраля 2020 10:30 Алла Лысак
Ученые назвали болезни, которые излечивает любовь
Ученые назвали болезни, которые излечивает любовь
pixabay.com

Когда мы влюбляемся, в крови повышается концентрация окситоцина, более известного как «гормон любви».

Ученые из Австралии считают, что любовь действительно излечивает!

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Гормон окситоцин, который синтезируется в организме во время общения и физической близости с любимым человеком, помогает организму бороться со стрессом и способствуем затуханию воспалительных процессов.  

Окситоцин можно использовать в составе терапии целого ряда заболеваний. Например, влюбленность на химическом уровне помогает бороться с алкоголизмом, депрессией и даже ожирением. К слову, лишний вес часто возникает из-за нехватки окситоцина,
 — рассказывают исследователи из Сиднея.

В свою очередь, дефицит гормона любви может приводить к серьезным заболеваниям.

Напомним,

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