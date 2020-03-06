ТОП-5 правил, которые помогут вам пережить перевод времени

6 марта 2020 11:30 Алла Лысак
ТОП-5 правил, которые помогут вам пережить перевод времени
ТОП-5 правил, которые помогут вам пережить перевод времени
pixabay.com

В воскресенье, 29 марта, Украина перейдет на летнее время.

Откажитесь от кофе 

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Кофеин не только бодрит утром, но и ухудшает адаптационные возможности организма.

Чтобы быстрее перестроиться на новый ритм после перевода времени, замените кофе менее агрессивным напитком.

Не расслабляйтесь в воскресенье

В связи с переводом часов все мы проснемся на один час позже, начните утро активно, чтобы к вечеру устать и лечь раньше. 

Позаботьтесь об освещении

Проснулись, а за окном еще темно?

Включайте верхний свет, чтобы взбодриться. Вечером, наоборот, выключайте все источники света и гаджеты, чтобы в комнате наступила кромешная тьма. 

Контрастный душ поможет прийти в себя

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Вы поможете организму быстрее подстраиваться под изменения окружающей среды (сначала температуру, а затем и временные качели после перевода). 

Добавьте цитрусовых 

Цитрусы являются источником витамина С, они усиливают иммунитет, а также адаптивные возможности организма. 

Напомним,

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