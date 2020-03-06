ТОП-5 правил, которые помогут вам пережить перевод времени
В воскресенье, 29 марта, Украина перейдет на летнее время.
Откажитесь от кофебодрит утром, но и ухудшает адаптационные возможности организма.
Чтобы быстрее перестроиться на новый ритм после перевода времени, замените кофе менее агрессивным напитком.
Не расслабляйтесь в воскресенье
В связи с переводом часов все мы проснемся на один час позже, начните утро активно, чтобы к вечеру устать и лечь раньше.
Позаботьтесь об освещении
Проснулись, а за окном еще темно?
Включайте верхний свет, чтобы взбодриться. Вечером, наоборот, выключайте все источники света и гаджеты, чтобы в комнате наступила кромешная тьма.
Контрастный душ поможет прийти в себя
Добавьте цитрусовых
Цитрусы являются источником витамина С, они усиливают иммунитет, а также адаптивные возможности организма.
Напомним,