ТОП-5 правил, которые помогут вам пережить перевод времени

ТОП-5 правил, которые помогут вам пережить перевод времени

В воскресенье, 29 марта, Украина перейдет на летнее время.

Откажитесь от кофе

Кофеин не только бодрит утром, но и ухудшает адаптационные возможности организма.

Чтобы быстрее перестроиться на новый ритм после перевода времени, замените кофе менее агрессивным напитком.

Не расслабляйтесь в воскресенье

В связи с переводом часов все мы проснемся на один час позже, начните утро активно, чтобы к вечеру устать и лечь раньше.

Позаботьтесь об освещении

Проснулись, а за окном еще темно?

Включайте верхний свет, чтобы взбодриться. Вечером, наоборот, выключайте все источники света и гаджеты, чтобы в комнате наступила кромешная тьма.

Контрастный душ поможет прийти в себя

Добавьте цитрусовых

Вы поможете организму быстрее подстраиваться под изменения окружающей среды (сначала температуру, а затем и временные качели после перевода).

Цитрусы являются источником витамина С, они усиливают иммунитет, а также адаптивные возможности организма.

Напомним,