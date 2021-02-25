Когда в Украине переведут часы на летнее время

25 февраля 2021 09:50 Алла Лысак
Когда в Украине переведут часы на летнее время
Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2021 году
pixabay.com

Перевод часов в Украине: когда перейдем на летнее время?

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В 2021 году Украина перейдет на летнее время в марте, а точнее – в ночь с 27 на 28 марта. Офицально в 3 часа ночи.

При переводе часов на летнее время стрелки движутся вперед, то есть свои часы вы должны перевести с 03:00 на 04:00.

Разумеется, удобнее всего перевести часы с вечера, чтобы утром уже встать по новому времени.

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Переход на летнее время ежегодно происходит в одну дату – в последнее воскресенье марта. На зимнее время, переводя часы назад, Украина переходит в последнее воскресенье октября. 

Примечательно, что перевод времени осуществляется в Украине с 1996 году, однако в этом году наша страна очень близко подошла к отмене данной традиции, о целесообразности которой спорят уже давно. В комитете по вопросам экономического развития уже рассматривают законопроект.

Напомним,

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