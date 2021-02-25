Когда в Украине переведут часы на летнее время
Перевод часов в Украине: когда перейдем на летнее время?
При переводе часов на летнее время стрелки движутся вперед, то есть свои часы вы должны перевести с 03:00 на 04:00.
Разумеется, удобнее всего перевести часы с вечера, чтобы утром уже встать по новому времени.
Примечательно, что перевод времени осуществляется в Украине с 1996 году, однако в этом году наша страна очень близко подошла к отмене данной традиции, о целесообразности которой спорят уже давно. В комитете по вопросам экономического развития уже рассматривают законопроект.
Напомним,