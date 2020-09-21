ТОП-5 вещей, от которых стоит отказаться накануне перехода на зимнее время

21 сентября 2020 10:30 Алла Лысак
ТОП-5 вещей, от которых стоит отказаться накануне перехода на зимнее время
Как правильно подготовиться к переводу времени?

Как помочь организму быстрее адаптироваться к переводу часов?

Перевод часов — стресс для организма! Ему приходится адаптироваться к новым стандартам и менять устоявшиеся биоритмы.

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Чтобы адаптация прошла легко и быстро, врачи рекомендуют за неделю до перевода часов отказаться от нескольких вещей, губительно влияющих на здоровье.  

  • Никакого алкоголя

Он не позволяет нервной системе полностью расслабиться, мешает нормальному сну и провоцирует утреннее утомление.

  • Без колбасы и копченостей

На их переваривание организм тратит массу энергии, лучше временно вывести их из рациона.

  • Откажитесь от жирных блюд

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В них содержится канцероген (окисленный жир). 

  • Перейдите на контрастный душ

Откажитесь от обычных душевых процедур в пользу контрастного.

  • Скажите «нет» недосыпанию

Очень важно в период перехода на зимнее время спать не менее 7 часов, постепенно приучая организм к более позднему засыпанию. 

Напомним,

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