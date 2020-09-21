ТОП-5 вещей, от которых стоит отказаться накануне перехода на зимнее время
Как помочь организму быстрее адаптироваться к переводу часов?
Перевод часов — стресс для организма! Ему приходится адаптироваться к новым стандартам и менять устоявшиеся биоритмы.адаптация прошла легко и быстро, врачи рекомендуют за неделю до перевода часов отказаться от нескольких вещей, губительно влияющих на здоровье.
- Никакого алкоголя
Он не позволяет нервной системе полностью расслабиться, мешает нормальному сну и провоцирует утреннее утомление.
- Без колбасы и копченостей
На их переваривание организм тратит массу энергии, лучше временно вывести их из рациона.
- Откажитесь от жирных блюд
- Перейдите на контрастный душ
Откажитесь от обычных душевых процедур в пользу контрастного.
- Скажите «нет» недосыпанию
Очень важно в период перехода на зимнее время спать не менее 7 часов, постепенно приучая организм к более позднему засыпанию.
Напомним,