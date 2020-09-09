Съешьте это перед сном, чтобы сжечь лишний жир
То, как быстро мы теряем лишний вес, зависит от концентрации гормонов в организме.
Более того, вечерний перекус можно даже обернуть себе на пользу, если вы испытываете чувство голода во второй половине дня.
За потерю лишнего веса отвечает прежде всего соматотропин, он выделяется в процессе сна и действует на человека примерно 1 час. За это время можно сжечь 150-200 граммов лишнего жира, если питаться во второй половине дня правильно.
В вечернее меню можно включить мясо, рыбу, овощи, морепродукты. Во время их переваривания и образуется соматотропин, который уменьшает жировую ткань.
Напомним,