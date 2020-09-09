Съешьте это перед сном, чтобы сжечь лишний жир

Съешьте это перед сном, чтобы сжечь лишний жир

То, как быстро мы теряем лишний вес, зависит от концентрации гормонов в организме.

Забудьте о том, что после 18:00 есть нельзя, главное, считают медики и диетологи, кушать правильные продукты перед сном – а время не имеет такого особенного значения.

Более того, вечерний перекус можно даже обернуть себе на пользу, если вы испытываете чувство голода во второй половине дня.

За потерю лишнего веса отвечает прежде всего соматотропин, он выделяется в процессе сна и действует на человека примерно 1 час. За это время можно сжечь 150-200 граммов лишнего жира, если питаться во второй половине дня правильно.

Чтобы жиросжигающий гормон подействовал на 100%, его не должен блокировать инсулин. Откажитесь вечером от пищи, которая содержит сахар и углеводы. В запретном списке оказались фрукты, молочные продукты, крупы и, конечно, сладости.

В вечернее меню можно включить мясо, рыбу, овощи, морепродукты. Во время их переваривания и образуется соматотропин, который уменьшает жировую ткань.

Напомним,