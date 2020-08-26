Не делайте этого: ТОП-3 продукта, которые запрещено есть на голодный желудок
Думаете, вашему желудку все равно, что первым в него поступит с утра?
Кофеин
Хоть кофеин и помогает нам взбодриться, потреблять его на голодный желудок - очень плохая идея. Если у вас уже выработана такая привычка, обязательно хорошо перекусите перед этим. Связан риск прежде весел с тем, что кофеин стимулирует выработку желудочного сока, который из-за отсутствия пищи начинает разъедать стенки желудка. В дальнейшем это может привести к гастриту. Также не добавляйте молоко в кофе. Вяжущие вещества, содержащиеся в напитке, соединяются с белками молока и образуют соединения, которые впоследствии осядут камнями в почках.
Продукты, в которых есть сахар
Бананы
Бананы содержат в себе большой процент магния и кальция. А он в свою очередь влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Также фрукт на голодный желудок может испортить кальциево-магниевый баланс, важный для профилактики гипертонии и расстройств ментального здоровья. А вот добавлять бананы в кашу никто не запрещает.
Напомним,