Не делайте этого: ТОП-3 продукта, которые запрещено есть на голодный желудок

26 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Не делайте этого: ТОП-3 продукта, которые запрещено есть на голодный желудок
Не делайте этого: ТОП-3 продукта, которые запрещено есть на голодный желудок
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Думаете, вашему желудку все равно, что первым в него поступит с утра?

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Вы глубоко заблуждаетесь. Именно от первой пищи, котора попадет в ваш желудок зависит и то, как вы проведете день и будете себя чувствовать. Вот, от чего следует отказаться. 

Кофеин  

Хоть кофеин и помогает нам взбодриться, потреблять его на голодный желудок - очень плохая идея. Если у вас уже выработана такая привычка, обязательно хорошо перекусите перед этим. Связан риск прежде весел с тем, что кофеин стимулирует выработку желудочного сока, который из-за отсутствия пищи начинает разъедать стенки желудка. В дальнейшем это может привести к гастриту. Также не добавляйте молоко в кофе. Вяжущие вещества, содержащиеся в напитке, соединяются с белками молока и образуют соединения, которые впоследствии осядут камнями в почках.

Продукты, в которых есть сахар 

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Забудьте о том, что сладкое можно есть в первой половине дня на завтрак. Возможно, после завтрак маленькую булочку себе и можно позволить. Но с самого утра лучше отказаться от подобных лакомств. Если сахар попадает в пустой желудок, он начинает раздражать поджелудочную железу, что приводит к активной выработке инсулина. В следствие этого происходит резкое падение уровня сахара в крови. Мы же чувствуем на себе усталость, а также наблюдаем потом лишние килограммы. 

Бананы 

Бананы содержат в себе большой процент магния и кальция. А он в свою очередь влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Также фрукт на голодный желудок может испортить кальциево-магниевый баланс, важный для профилактики гипертонии и расстройств ментального здоровья. А вот добавлять бананы в кашу никто не запрещает.  

Напомним, 

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