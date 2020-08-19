Ученые доказали, что люди с лишним весом хуже переносят COVID-19

Ученые доказали, что люди с лишним весом хуже переносят COVID-19

Ученые рассказали, как лишний вес влияет на течение коронавируса.

Люди с лишним весом, которые заболели коронавирусом , чаще попадают в реанимацию, об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на исследование немецких ученых.

Специалисты считают, что именно жировые клетки помогают вирусу размножаться, а также вредят иммунной системе. Однако вес не является решающим фактором инфицирования коронавирусом, заболеть могут и худые.

Во время эксперимента с участием 3615 человек с ожирением первой степени удалось выяснить, что такие люди в два раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии в сравнении с людьми, у которых индекс массы тела был ниже 30.

У людей, которые имеют индекс тела выше 35, вероятность необходимости подключения к аппарату ИВЛ повышается в семь раз.

Ранее биологи из Объединенных Арабских эмиратов доказали, что организм человека с лишним весом вырабатывает больше рецепторов, необходимых для COVID-19 и проникновения вируса в клетку, что способствует более сложному течению болезни.

Напомним,