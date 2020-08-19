Ученые доказали, что люди с лишним весом хуже переносят COVID-19

19 августа 2020 23:00 Алла Лысак
Ученые доказали, что люди с лишним весом хуже переносят COVID-19
Ученые доказали, что люди с лишним весом хуже переносят COVID-19

Ученые рассказали, как лишний вес влияет на течение коронавируса.

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Люди с лишним весом, которые заболели коронавирусом, чаще попадают в реанимацию, об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на исследование немецких ученых. 

Специалисты считают, что именно жировые клетки помогают вирусу размножаться, а также вредят иммунной системе. Однако вес не является решающим фактором инфицирования коронавирусом, заболеть могут и худые. 

Во время эксперимента с участием 3615 человек с ожирением первой степени удалось выяснить, что такие люди в два раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии в сравнении с людьми, у которых индекс массы тела был ниже 30.

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У людей, которые имеют индекс тела выше 35, вероятность необходимости подключения к аппарату ИВЛ повышается в семь раз. 

Ранее биологи из Объединенных Арабских эмиратов доказали, что организм человека с лишним весом вырабатывает больше рецепторов, необходимых для  COVID-19 и проникновения вируса в клетку, что способствует более сложному течению болезни. 

Напомним,

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