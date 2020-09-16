Переход на зимнее время 2020: когда переводим часы
Дискуссии о переводе часов ведутся не первый год, однако в Украине переход на новое время два раза в год все-таки не отменили.
Для удобства советуем все часы перевести на один час назад еще вечером, чтобы утро начать уже по новому времени.
Примечательно, что в этом году перевод состоится достаточно рано: с 24 на 25 октября.
Но для более благоприятной и быстрой адаптации желательно в период перевода времени избегать тяжелой пищи и алкоголя, которые сбивают циркадные ритмы человека. Перед сном можно гулять на свежем воздухе или заниматься легкой гимнастикой.
Напомним,