Переход на зимнее время 2020: когда переводим часы

Переход на зимнее время 2020: когда переводим часы

Дискуссии о переводе часов ведутся не первый год, однако в Украине переход на новое время два раза в год все-таки не отменили.

Осенью 2020 года украинцы традиционно перейдут на зимнее время , произойдет это в последнее воскресенье октября в 04:00 утра.

Для удобства советуем все часы перевести на один час назад еще вечером, чтобы утро начать уже по новому времени.

Примечательно, что в этом году перевод состоится достаточно рано: с 24 на 25 октября.

Медики отмечают, что адаптироваться к зимнему времени человеку немного легче, поскольку первое время он может себе позволить спать на один час больше.

Но для более благоприятной и быстрой адаптации желательно в период перевода времени избегать тяжелой пищи и алкоголя, которые сбивают циркадные ритмы человека. Перед сном можно гулять на свежем воздухе или заниматься легкой гимнастикой.

Напомним,