Переход на зимнее время 2020: когда переводим часы

16 сентября 2020 10:30 Алла Лысак
Переход на зимнее время 2020: когда переводим часы
Переход на зимнее время 2020: когда переводим часы
pixabay.com

Дискуссии о переводе часов ведутся не первый год, однако в Украине переход на новое время два раза в год все-таки не отменили.

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Осенью 2020 года украинцы традиционно перейдут на зимнее время, произойдет это в последнее воскресенье октября в 04:00 утра. 

Для удобства советуем все часы перевести на один час назад еще вечером, чтобы утро начать уже по новому времени.

Примечательно, что в этом году перевод состоится достаточно рано: с 24 на 25 октября.

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Медики отмечают, что адаптироваться к зимнему времени человеку немного легче, поскольку первое время он может себе позволить спать на один час больше.

Но для более благоприятной и быстрой адаптации желательно в период перевода времени избегать тяжелой пищи и алкоголя, которые сбивают циркадные ритмы человека. Перед сном можно гулять на свежем воздухе или заниматься легкой гимнастикой. 

Напомним,

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