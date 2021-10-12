Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: как адаптировать организм

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: как адаптировать организм

Несмотря на попытки отменить перевод на зимнее и летнее время, пока в Украине все остается по-прежнему.

Переход на зимнее время 2021

Украине переход на зимнее время в ночь на 31 октября. Переход запланирован на 4 часа утра, но вы можете еще вечером, 30 октября, перевести все часы на один час назад. Смарт-гаджеты и смартфоны переходят на новое время автоматически.

Доказано, что перевод времени является дополнительным стрессом для организма, но мы расскажем, как себе можно помочь.

Перевод времени без проблем

Начать готовиться к переходу на новое время нужно заранее. Уже в ближайшие дни начните ложиться спать на 15 минут раньше. Чтобы ускорить засыпание, избавляйтесь от привычек, мешающих сну (например, пользования электронными гаджетами в кровати).

Важно обойтись без стресса непосредственно в день перевода часов. Лягте спать раньше, позаботьтесь о том, чтобы все часы в доме показывали вам одно время, не забудьте утром поваляться лишний час в постели.

Благодаря смене времени вы можете себе это позволить.

Напомним,