Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: как адаптировать организм
Несмотря на попытки отменить перевод на зимнее и летнее время, пока в Украине все остается по-прежнему.
Переход на зимнее время 2021
Доказано, что перевод времени является дополнительным стрессом для организма, но мы расскажем, как себе можно помочь.
Перевод времени без проблем
Важно обойтись без стресса непосредственно в день перевода часов. Лягте спать раньше, позаботьтесь о том, чтобы все часы в доме показывали вам одно время, не забудьте утром поваляться лишний час в постели.
Благодаря смене времени вы можете себе это позволить.
Напомним,