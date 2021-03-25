ТОП-5 правил, чтобы без дискомфорта пережить перевод часов в марте

25 марта 2021 10:30 Алла Лысак
ТОП-5 правил, чтобы без дискомфорта пережить перевод часов в марте
ТОП-5 правил, чтобы без дискомфорта пережить перевод часов в марте
pixabay.com

Уже через несколько дней украинцы перейдут на летнее время, пора начать подготовку к смене биоритмов.

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Врачи рекомендуют за несколько дней до перехода на другое время внедрить в свою повседневность полезные привычки

Поскольку стрелки часов мы будем переводить на час вперед, то ложиться необходимо позже, чем обычно. Начать можно с 5-10 минут, а накануне перевода времени постарайтесь уснуть на 30-40 минут позже.

Однако не следует истязать свой организм, если хочется спать, ложитесь и не переживайте ни о чем.

Адаптируйтесь с той скоростью, с которой можете.

Также до самого перевода времени и после него следите за тем, чтобы сон был полноценным (8 часов).

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Правильно питайтесь, не переедайте и не злоупотребляйте алкоголем.

Спорт тоже поможет быстрее привыкнуть к новому времени. Занимайтесь умеренно. К слову, гимнастика перед сном поможет вам быстрее уснуть.

В период авитаминоза и пандемии важно употреблять дополнительно витамины, чаще гулять на свежем воздухе и не нервничать.

Напомним,

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