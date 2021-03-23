Переход на летнее время в марте 2021 года

Состоится ли перевод часов в марте 2021 в Украине

Не первый год в Украине обсуждают возможную отмену перевода часов на зимнее и летнее время.

В Верховной Раде Украины рассматривают законопроект, в котором речь идет об отмене перевода времени уже в марте 2021 года.

Однако принять законопроект в первом чтении депутаты не смогли, это означает, что до 28 марта, когда в Украине переходят на летнее время, проголосовать и утвердить законопроект не удастся.

Если законопроект вступит в силу уже после перехода на летнее время в 2021 году, то по какому времени мы будем жить летом?

До 28 марта мы точно не успеем, в этом случае единственным вариантом, при котором переход на летнее время не состоится, может стать инициатива правительства по отмене постановления 1996 года. Этим постановлением и фиксировалась надобность переводить часы. Предположим, правительство решит ликвидировать это постановления, тогда Украина останется жить по зимнему времени уже в марте этого года,

— сообщила член профильного комитета Роксолана Пидласа.

Если этого не произойдет, то в марте Украина в последний раз перейдет на летнее время, осенью — на зимнее, на нем и останется.

Напомним,