ТОП-5 мифов о прыщах, с которыми вам стоит попрощаться

16 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 мифов о прыщах, с которыми вам стоит попрощаться
ТОП-5 мифов о прыщах, с которыми вам стоит попрощаться
pixabay.com

О прыщах бытует множество утверждений. Половина из них - мифы.

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Сегодня время время узнать о наиболее распространенных, чтобы забыть про них навсегда. 

Курение провоцирует прыщи 

Если вы любите начинать  свое утро за чашечкой кофе и сигаретой в руках, ухудшиться может только цвет кожи и скорость заживления высыпаний, но прыщей не появится больше. Забудьте об этом мифе. 

Чтобы выдавить прыщ, нужно дождаться их созрения

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На самом же деле, выдавливать их в принципе затея ужасая. Их нельзя трогать, иначе вы можете спровоцировать появление новых прыщей и образование рубцов на коже. Вы можете убрать прыщ, который уже лопнул, но не забывайте про дезинфекцию.

Косметика способствует образованию прыщей 

В 21 веке большая часть косметики создана таким образом, что служит барьером между солнцем, ультрафиолетовыми лучами и кожей. Но, это не значит, что можно ложиться спать не умывшись. Дайте своей коже отдохнуть.

Сахар портит кожу

В неограниченных количествах - конечно. Но не забывайте и о полезном сахаре. Фрукты или мед совсем никак не повлияют на образование прыщей на вашем лице. 

Прыщи бывают только в подростковом возрасте

В подростковый период их действительно может быть много. Это связано с половым созреванием и бушеванием гормонов. Однако и во взрослом возрасте прыщи могут стать достаточно масштабной проблемой. Виной тому ряд различных причин: неправильное питание, неправильный уход за кожей, беременность и даже стресс
Напомним,

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