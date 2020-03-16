ТОП-5 мифов о прыщах, с которыми вам стоит попрощаться

О прыщах бытует множество утверждений. Половина из них - мифы.

Курение провоцирует прыщи

Сегодня время время узнать о наиболее распространенных, чтобы забыть про них навсегда.

Если вы любите начинать свое утро за чашечкой кофе и сигаретой в руках, ухудшиться может только цвет кожи и скорость заживления высыпаний, но прыщей не появится больше. Забудьте об этом мифе.

Чтобы выдавить прыщ, нужно дождаться их созрения

Читайте также Курение по утрам признали опасным для жизни На самом же деле, выдавливать их в принципе затея ужасая. Их нельзя трогать, иначе вы можете спровоцировать появление новых прыщей и образование рубцов на коже. Вы можете убрать прыщ, который уже лопнул, но не забывайте про дезинфекцию.

Косметика способствует образованию прыщей

В 21 веке большая часть косметики создана таким образом, что служит барьером между солнцем, ультрафиолетовыми лучами и кожей. Но, это не значит, что можно ложиться спать не умывшись. Дайте своей коже отдохнуть.

Сахар портит кожу

В неограниченных количествах - конечно. Но не забывайте и о полезном сахаре. Фрукты или мед совсем никак не повлияют на образование прыщей на вашем лице.

Прыщи бывают только в подростковом возрасте

В подростковый период их действительно может быть много. Это связано с половым созреванием и бушеванием гормонов. Однако и во взрослом возрасте прыщи могут стать достаточно масштабной проблемой. Виной тому ряд различных причин: неправильное питание, неправильный уход за кожей, беременность и даже стресс

Напомним,