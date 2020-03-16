ТОП-5 мифов о прыщах, с которыми вам стоит попрощаться
О прыщах бытует множество утверждений. Половина из них - мифы.
Курение провоцирует прыщи
Если вы любите начинать свое утро за чашечкой кофе и сигаретой в руках, ухудшиться может только цвет кожи и скорость заживления высыпаний, но прыщей не появится больше. Забудьте об этом мифе.
Чтобы выдавить прыщ, нужно дождаться их созрения
Косметика способствует образованию прыщей
В 21 веке большая часть косметики создана таким образом, что служит барьером между солнцем, ультрафиолетовыми лучами и кожей. Но, это не значит, что можно ложиться спать не умывшись. Дайте своей коже отдохнуть.
Сахар портит кожу
В неограниченных количествах - конечно. Но не забывайте и о полезном сахаре. Фрукты или мед совсем никак не повлияют на образование прыщей на вашем лице.