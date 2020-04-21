ТОП-5 повседневных привычек, которые портят вашу кожу: вы тоже так делаете

Наша кожа невероятно чувствительна. Но что же ее такой делает?

Вы злоупотребляете влажными салфетками

Сегодня мы расскажем, почему вы ежедневно убиваете свою кожу и как это перестать делать.

Влажные салфетки это, конечно, удобно. Их можно взять собой как в поезд, так и на пикник. Но если вы используете обычные влажные салфетки, предназначаемые для рук, в качестве умывания - будьте осторожны: вполне возможно, совсем скоро вас будут ожидать угревые сыпи. Лучше купите себе мицеллярную воду и снимай макияж с ее помощью – она более мягко и эффективно растворяет косметику, очищает поры и позволяет коже дышать.

Кофе с молоком

Грязные руки

Любите начинать свое утро с кофе вместе с молоком? Лучше бы вам пересмотреть эту нездоровую привычку. Дело в том, что молоко часто является одним из главных аллергенов и причиной появления высыпаний на коже. Для того, чтобы избавиться от мелких прыщей, лучше все же отдать предпочтение обычному черному кофе.

Если у вас есть привычка трогать лицо грязными руками, стоит задуматься над тем, чтобы избавиться от нее. Дело в том, что на наших руках (да еще и грязных) живет до миллиона различных бактерий. И не все они хорошие. Если уж вам очень хочется потрогать ваше лицо, носите всегда с собой на всякий случай антисептик. Прежде всего обработайте им руки, а уже потом гладьте свое лицо.

Обезвоживание

Недостаток воды в организме негативно сказывается на коже, тем самым провоцируя ее сухость и выработку кожного себума. Так же правильный питьевой режим помогает организму эффективнее очищаться от токсинов, благодаря чему кожа становится чище и свежее.

Грязная подушка

Причиной кожных высыпаний так же может стать ваша подушка. Хотите избавиться от прыщей? Меняйте каждый пару дней наволочку на подушку. Помимо этого, лучше заменить пуховую подушку на подушку из поролона.

Напомним,