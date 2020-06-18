Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать
Медики напомнили о симптомах опасных болезней ног, на которые люди часто не обращают внимания.
Нейропатия проявляется ощущением жжения или показывания в ногах, даже в состоянии покоя.
Если вы чувствуете дискомфорт во время ходьбы, возможно, возникли проблемы с кровообращением или ортопедические нарушения.
Снижение чувствительности стопы считается тревожным симптомом, но иногда ощущение легкого онемения возникает даже из-за слишком узкой обуви. Кроме того, советуют медики обращать внимание на сухость и появление трещин. Вероятно, они возникают из-за того, что нога в обуви находится в неправильном положении. Вам нужно подобрать удобные кроссовки.
Что делать?
Напомним,
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