Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

18 июня 2020 09:30 Алла Лысак
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать
pixabay.com

Медики напомнили о симптомах опасных болезней ног, на которые люди часто не обращают внимания.

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Нельзя игнорировать дискомфорт, возникающий в ногах!

Нейропатия проявляется ощущением жжения или показывания в ногах, даже в состоянии покоя.  

Если вы чувствуете дискомфорт во время ходьбы, возможно, возникли проблемы с кровообращением или ортопедические нарушения.

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Ощущение слишком холодных или горячих ног при их нормальной фактической температуре иногда говорит о повреждении нервов. 

Снижение чувствительности стопы считается тревожным симптомом, но иногда ощущение легкого онемения возникает даже из-за слишком узкой обуви. Кроме того, советуют медики обращать внимание на сухость и появление трещин. Вероятно, они возникают из-за того, что нога в обуви находится в неправильном положении. Вам нужно подобрать удобные кроссовки.

Что делать?

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Первым делом необходимо сдать анализ на уровень сахара  в крови. Нормализовать состояние ног можно регулярными занятиями спортом, правильным питанием, отказом от вредных привычек. Не забывайте восполнять дефицит группы витаминов В. 

Напомним,

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