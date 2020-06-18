Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Медики напомнили о симптомах опасных болезней ног, на которые люди часто не обращают внимания.

Нельзя игнорировать дискомфорт, возникающий в ногах

Нейропатия проявляется ощущением жжения или показывания в ногах, даже в состоянии покоя.

Если вы чувствуете дискомфорт во время ходьбы, возможно, возникли проблемы с кровообращением или ортопедические нарушения.

Ощущение слишком холодных или горячих ног при их нормальной фактической температуре иногда говорит о повреждении нервов.

Снижение чувствительности стопы считается тревожным симптомом, но иногда ощущение легкого онемения возникает даже из-за слишком узкой обуви. Кроме того, советуют медики обращать внимание на сухость и появление трещин. Вероятно, они возникают из-за того, что нога в обуви находится в неправильном положении. Вам нужно подобрать удобные кроссовки.

Что делать?

Первым делом необходимо сдать анализ на уровень сахара в крови. Нормализовать состояние ног можно регулярными занятиями спортом, правильным питанием, отказом от вредных привычек. Не забывайте восполнять дефицит группы витаминов В.

Напомним,