Ученые обнаружили орган, определяющий продолжительность жизни

13 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Ученые обнаружили орган, определяющий продолжительность жизни
Ученые обнаружили орган, определяющий продолжительность жизни человека

Ранее считалось, что сроки жизни человека в первую очередь зависят от сердца.

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Мы знаем, что существует генетическая предрасположенность к долголетию. Однако важнее для определения срока жизни — анализ состояния определенного органа человека, отмечает Международная группа исследователей-геронтологов. 

Обратите внимание на свой кишечник, от его функционирования зависит как качество жизни, так и ее продолжительность. Желательно следить за тем, чтобы в кишечнике полезные и вредные бактерии находились в балансе. Если оптимальное соотношение нарушается, человеку диагностируют дисбактериоз. 

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Это состояние способно подорвать здоровье человека, кроме того, очень негативно сказывается на состоянии его иммунитета.

Для здоровья кишечника необходимо прежде всего правильно питаться, исключить из рациона жирную пищу и фаст-фуд, а также отказаться от спиртных напитков, не забывать о кисломолочных продуктах.

Напомним,

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