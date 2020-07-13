Ученые обнаружили орган, определяющий продолжительность жизни
Ранее считалось, что сроки жизни человека в первую очередь зависят от сердца.
Обратите внимание на свой кишечник, от его функционирования зависит как качество жизни, так и ее продолжительность. Желательно следить за тем, чтобы в кишечнике полезные и вредные бактерии находились в балансе. Если оптимальное соотношение нарушается, человеку диагностируют дисбактериоз.
Для здоровья кишечника необходимо прежде всего правильно питаться, исключить из рациона жирную пищу и фаст-фуд, а также отказаться от спиртных напитков, не забывать о кисломолочных продуктах.
Напомним,