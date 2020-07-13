Ученые обнаружили орган, определяющий продолжительность жизни

Ранее считалось, что сроки жизни человека в первую очередь зависят от сердца.

Мы знаем, что существует генетическая предрасположенность к долголетию . Однако важнее для определения срока жизни — анализ состояния определенного органа человека, отмечает Международная группа исследователей-геронтологов.

Обратите внимание на свой кишечник, от его функционирования зависит как качество жизни, так и ее продолжительность. Желательно следить за тем, чтобы в кишечнике полезные и вредные бактерии находились в балансе. Если оптимальное соотношение нарушается, человеку диагностируют дисбактериоз.

Это состояние способно подорвать здоровье человека, кроме того, очень негативно сказывается на состоянии его иммунитета.

Для здоровья кишечника необходимо прежде всего правильно питаться, исключить из рациона жирную пищу и фаст-фуд, а также отказаться от спиртных напитков, не забывать о кисломолочных продуктах.

Напомним,