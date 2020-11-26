Эксперты представили список ТОП-10 самых вредных пищевых добавок

Ни для кого не секрет, что пищевая промышленность и в мире, и в Украине уже не обходится без химических добавок.

Красители, консерванты применяются производителями кондитерских изделий, молочных продуктов, напитков, колбас и много другого.

Проект "Клуб экспертов" и доктор биологических Святослав Морозов проанализировали все пищевые добавки и составили рейтинг ТОП-10 самых вредных пищевых добавок.

Как отмечает эксперт, в XXI веке многие продукты невозможно выпускать без специальных добавок из-за технических нюансов их производства.

Большая часть добавок предназначена для продления срока годности продукта питания для транспортировки этого товара как по стране, так и по миру.

Среди нежелательных для частого употребления добавок в продуктах "Клуб экспертов" и доктор биологических Святослав Морозов определили десять главных: Е211, Е122, Е124, Е110, Е952, Е131, Е105, Е107, Е222, Е126. Добросовестный производитель, согласно закону, должен указывать полный состав своего продукта на упаковке, поэтому при покупке пищевого продукта следует обращать внимание не только на срок годности, но и на то, из чего этот продукт произведен.

Насколько "ешки" вредны, какие могут быть последствия для здоровья, на какие органы человека они могут повлиять и как минимизировать такое влияние на человеческий организм, смотрите в новом выпуске проекта "Клуба экспертов" на YouTube-канале.

Напомним,