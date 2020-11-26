Эксперты представили список ТОП-10 самых вредных пищевых добавок
Ни для кого не секрет, что пищевая промышленность и в мире, и в Украине уже не обходится без химических добавок.
Проект "Клуб экспертов" и доктор биологических Святослав Морозов проанализировали все пищевые добавки и составили рейтинг ТОП-10 самых вредных пищевых добавок.
Как отмечает эксперт, в XXI веке многие продукты невозможно выпускать без специальных добавок из-за технических нюансов их производства.
Большая часть добавок предназначена для продления срока годности продукта питания для транспортировки этого товара как по стране, так и по миру.
Насколько "ешки" вредны, какие могут быть последствия для здоровья, на какие органы человека они могут повлиять и как минимизировать такое влияние на человеческий организм, смотрите в новом выпуске проекта "Клуба экспертов" на YouTube-канале.
Напомним,