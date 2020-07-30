Врачи назвали главные пищевые привычки, от которых вам срочно нужно избавиться

Врачи назвали главные пищевые привычки, от которых вам срочно нужно избавиться

Хотите похудеть? Тогда обязательно исключите следующие пищевые привычки из вашего рациона.

Пить чай со сладостями

Пища - важный прием пищи, который, однако, уж больно сильно идеализируют. Чтобы ваша диета была эффективной, а талия оставалась тонкой, обязательно исключите следующее.

Исконно славянская привычка может принести вам только вред. Зачастую она приводит к перееданию. Чтобы избавиться от нее, попробуйте для начала заменить выпечку фруктами либо овощами. В идеале вам нужно просто искоренить эту тенденцию есть вприкуску с чаем.

Накладывать добавку

Еда под телевизор

Конечно, покушать любят все. Но далеко не каждый может вовремя почувствовать меру. Обычно это становится главным путем к перееданию. Наиболее простым способом избавиться от переедания будет изменения размеров тарелки. Просто возьмите ее чуть меньше объемом.

Питаться и смотреть в гаджет одновременно - большая нагрузка для вашего организма. Дело в том, что тот попросту не ощущает чувства меры, поскольку вы сосредоточены на просмотре телевизора либо чтении сообщений. Как результат - лишний вес и раздраженное состояние.

Любовь к модным продуктам

К модным продуктам можно отнести новые продукты по типу спортивных батончиков либо шоколада с кокосовым сахаром. У таких продуктов есть сразу несколько минусов. Во-первых, это их цена. А во-вторых, неоправданная стоимость в соотношении с качеством. И учтите, что калорийность таких продуктов одинакова с простыми.

Напомним,