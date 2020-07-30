Врачи назвали главные пищевые привычки, от которых вам срочно нужно избавиться
Хотите похудеть? Тогда обязательно исключите следующие пищевые привычки из вашего рациона.
Пить чай со сладостями
Исконно славянская привычка может принести вам только вред. Зачастую она приводит к перееданию. Чтобы избавиться от нее, попробуйте для начала заменить выпечку фруктами либо овощами. В идеале вам нужно просто искоренить эту тенденцию есть вприкуску с чаем.
Накладывать добавку
Еда под телевизор
Питаться и смотреть в гаджет одновременно - большая нагрузка для вашего организма. Дело в том, что тот попросту не ощущает чувства меры, поскольку вы сосредоточены на просмотре телевизора либо чтении сообщений. Как результат - лишний вес и раздраженное состояние.
Любовь к модным продуктам
К модным продуктам можно отнести новые продукты по типу спортивных батончиков либо шоколада с кокосовым сахаром. У таких продуктов есть сразу несколько минусов. Во-первых, это их цена. А во-вторых, неоправданная стоимость в соотношении с качеством. И учтите, что калорийность таких продуктов одинакова с простыми.
Напомним,