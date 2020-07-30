Врачи назвали главные пищевые привычки, от которых вам срочно нужно избавиться

30 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
Врачи назвали главные пищевые привычки, от которых вам срочно нужно избавиться
Врачи назвали главные пищевые привычки, от которых вам срочно нужно избавиться
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Хотите похудеть? Тогда обязательно исключите следующие пищевые привычки из вашего рациона.

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Пища - важный прием пищи, который, однако, уж больно сильно идеализируют. Чтобы ваша диета была эффективной, а талия оставалась тонкой, обязательно исключите следующее. 

Пить чай со сладостями 

Исконно славянская привычка может принести вам только вред. Зачастую она приводит к перееданию. Чтобы избавиться от нее, попробуйте для начала заменить выпечку фруктами либо овощами. В идеале вам нужно просто искоренить эту тенденцию есть вприкуску с чаем. 

Накладывать добавку

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Конечно, покушать любят все. Но далеко не каждый может вовремя почувствовать меру. Обычно это становится главным путем к перееданию. Наиболее простым способом избавиться от переедания будет изменения размеров тарелки. Просто возьмите ее чуть меньше объемом. 

Еда под телевизор 

Питаться и смотреть в гаджет одновременно - большая нагрузка для вашего организма. Дело в том, что тот попросту не ощущает чувства меры, поскольку вы сосредоточены на просмотре телевизора либо чтении сообщений. Как результат - лишний вес и раздраженное состояние. 

Любовь к модным продуктам

К модным продуктам можно отнести новые продукты по типу спортивных батончиков либо шоколада с кокосовым сахаром. У таких продуктов есть сразу несколько минусов. Во-первых, это их цена. А во-вторых, неоправданная стоимость в соотношении с качеством. И учтите, что калорийность таких продуктов одинакова с простыми. 

Напомним, 

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