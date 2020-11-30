Почему не стоит отказываться от слуховых аппаратов – эксперт

«Теленеделя» записала остроумный монолог врача, пояснившего, почему не стоит отказываться от слуховых аппаратов при возникновении возрастных проблем со слухом.

Наш эксперт

Анатолий Власенко, отоларинголог, аудиолог.

Проблема каждого третьего

Еще 150–200 лет назад старость была в диковинку, но медицина, доступные еда и вода изменили правила игры, и оказалось, что после шестидесяти (когда, по классификации ВОЗ, наступает пожилой возраст) тоже можно жить. Однако природа берет свое, и организм начинает понемногу готовиться к прощанию: кристаллик в глазу мутнеет, кожа дряхлеет, клетки внутреннего уха начинают отмирать...

По данным ВОЗ, в возрасте 65 лет около трети людей обзаводятся проблемами со слухом.

Как они проявляются? В этом случае человек:

не отзывается, когда его зовут;

отвечает невпопад;

нередко переспрашивает, но обижается, если повторять погромче;

проявляет внутренний конфликт: «Никто со мной не считается! Я обуза! Сяду и подожду, пока умру...»; «Что ты сказал? Не кричи на меня, я не глухой! Только хватит говорить неразборчиво!»;

включает телевизор на полную громкость. (Именно по этому признаку я и «отлавливаю» пациентов, живущих неподалеку.)

«Нереальная» помощь

Возрастная потеря слуха ползет медленно, по чуть-чуть отравляя жизнь и портя взаимоотношения с окружающими.

Если человек в один день станет резко хуже слышать, то он не будет придумывать отговорки, а сразу побежит к врачу. Ну, может, на второй день, в крайнем случае в течение двух недель. А при постепенном ухудшении в среднем проходит 12 лет до визита к врачу за реальной помощью (и это не у нас, а в Европе, где люди привыкли лучше к себе относиться и меньше нашего любят боль и страдания).

А вот за «нереальной» помощью обращаются раньше: самодельные лекарства, уринотерапия, «ведическая» медицина, святая вера – авось что поможет. И помогает! Помогает потратить «отложенное на похороны» (как основной вид сбережений у постсоветского человека) и отодвинуть решение проблемы еще лет на десять…

Сомнения, промахи и правда

Вернемся к внутренним переживаниям человека с потерей слуха. Со всех счетов он себя уже списал: детям доставляет только проблемы (ну а почему иначе они постоянно кричат? Нельзя, что ли, нормально говорить?), социальной жизни нет, даже телевизор плохо слышно (а если сделать слышно хорошо, то соседи по батареям стучат).

В общем, сидит ждет конца, пенсию откладывает… Как вдруг дети или другие родственники предлагают слуховой аппарат.

Невообразимо! Это ж повесят «приемник на шею» или «банан на ухо», да и еще и деньги свои кровные отдадут, больше пенсии! Одни издевательства! Да еще и «Люба из третьего подъезда» засмеет!

И тут начинается война. С одной стороны – врач и родственники, затащившие на прием, с другой – слабослышащий «партизан», который врагу сдаться не готов, ведь добра не будет. Пациенты часто отрицают, что нормально слышать – возможно, а цена аппарата намного ниже «цены» нервных клеток и голосовых связок окружающих…

Иногда наоборот – негатива добавляет неудачный опыт слухопротезирования. Люди гонятся за дешевизной и ведутся на обещания «слышать как в молодости» с чудесным китайским устройством за 15 у. е., получая массу неудобств от откровенно плохого изделия. И как думаете, что они делают потом? Или отказываются от желания нормально слышать, или покупают другую ерунду за те же деньги в другом «магазине».

Еще один сценарий – слабослышащие приобретают слуховой аппарат без возможности индивидуальной настройки. Ведь зачем пожилому человеку условно дорогой аппарат? (Цена «примитива» около 100 у. е. против 200–250 у. е. за достойный аппарат.) А загвоздка вот в чем: снижение слуха происходит по-разному – кто-то не слышит только высокие частоты, кто-то равномерно не слышит все, но хуже на средних частотах. Аппарат же усиливает все, и разборчивости это не добавляет. В результате получаем жалобу: «В аппарате все громко, но ничего не понятно!». Куда отправится такой аппарат? Правильно, на полку! А человек разуверится в силе науки.

На самом деле, «банана за ухом» не будет, ведь современные слуховые аппараты могут быть маленькими и незаметными – настолько, что «Люба из третьего подъезда» сама никогда не догадается. И первой победой можно считать то, что пациент признает повышение разборчивости речи с качественным, настраиваемым слуховым аппаратом: «А что, так можно было?».

А теперь серьезно

Сформулирую главные выводы в несколько строчек и без шуток:

– Если есть проблема с разборчивостью речи – надо к врачу: проверить слух и попробовать, как будет с нормальным слуховым аппаратом.

– Без обследования и примерки слуховой аппарат покупать не стоит!

– Обещания телемагазинов и интернета, что можно слышать уже сейчас, купив устройство за 15 у. е. – фарс и негативный опыт.

– Если близкий вам человек явно плохо слышит, но сопротивляется любой помощи, постарайтесь для начала понять, что он чувствует. А потом убеждайте обследоваться и попробовать, что такое – нормально слышать.

– Если проблема у вас самих – подумайте, что вы теряете без возможности нормально общаться. Жизнь одна! И даже если вы прошли большую ее часть, не стоит списывать себя со счетов.

Будьте здоровы и помните: слышать хорошо можно и нужно!

Вопрос в завершение

История очков и их использования намного длительнее, да и проблема куда более распространенная, но они воспринимаются как нормальный атрибут. Плохое зрение – не позор, очки – не клеймо. Так почему слуховой аппарат должен быть постыдным?

Подготовила Олеся Купина / Теленеделя.