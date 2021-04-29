10 признаков сниженного гемоглобина

Низкой уровень гемоглобина в крови связан с болезнью под названием анемия.

Довольно часто пациенты с анемией, у которых снизился уровень белка, содержащего железо, даже не подозревают о своем состоянии.

Какой показатель гемоглобина в крови должен быть

Симптомы общего характера она списывают на переработки, стрессы и другие особенности образа жизни, и поэтому не получают лечения.

Гемоглобин выступает главным инструментом для транспортировки кислорода по организму.

У женщин нормальным считается показатель гемоглобина не менее 120-140 г/л, у мужчин гемоглобин в норме находится на уровне 130-160 г/л.

Если вы недавно переболели коронавирусом, редко употребляете полезную пищу и регулярно подвергаетесь стрессовым ситуациям, не лишней станет проверка уровня гемоглобина в лабораторных условиях, чтобы исключить вероятность анемии.

Симптомы низкого гемоглобина

постоянная усталость,

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повышенная раздражительность,

ухудшение памяти и концентрации,

внезапные приступы нехватки воздуха,

плохой аппетит,

тахикардия,

головная боль без причины,

боль в мышцах,

головокружение.

Если вы заметили у себя такие симптомы, возможно, вам следует проверить уровень гемоглобина.

Напомним,