10 признаков сниженного гемоглобина
Низкой уровень гемоглобина в крови связан с болезнью под названием анемия.
Довольно часто пациенты с анемией, у которых снизился уровень белка, содержащего железо, даже не подозревают о своем состоянии.
Какой показатель гемоглобина в крови должен быть
Гемоглобин выступает главным инструментом для транспортировки кислорода по организму.
У женщин нормальным считается показатель гемоглобина не менее 120-140 г/л, у мужчин гемоглобин в норме находится на уровне 130-160 г/л.
Если вы недавно переболели коронавирусом, редко употребляете полезную пищу и регулярно подвергаетесь стрессовым ситуациям, не лишней станет проверка уровня гемоглобина в лабораторных условиях, чтобы исключить вероятность анемии.
Симптомы низкого гемоглобина
- постоянная усталость,
- повышенная раздражительность,
- ухудшение памяти и концентрации,
- внезапные приступы нехватки воздуха,
- плохой аппетит,
- тахикардия,
- головная боль без причины,
- боль в мышцах,
- головокружение.
Если вы заметили у себя такие симптомы, возможно, вам следует проверить уровень гемоглобина.
Напомним,