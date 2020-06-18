Как распознать низкий гемоглобин и что делать?

18 июня 2020 10:30 Алла Лысак
Как распознать низкий гемоглобин и что делать?
Как распознать низкий гемоглобин и что делать?
pixabay.com

Гемоглобин — важный белок, который входит в состав крови. Он помогает кислороду добираться до органов и тканей, которые нуждаются в питании.

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Гемоглобин отвечает за клеточное дыхание, он транспортирует кислород и забирает углекислый газ. Если белка в организме недостаточно, организм не может функционировать в оптимальном режиме. 

Симптомы нехватки гемоглобина 

Без достаточного количества гемоглобина органы, например, сердце и мозг, испытывают кислородное голодание. Это, конечно, сказывается на самочувствии, возникает анемия. Она проявляется слабостью, утомляемостью, головокружениями, одышкой, учащенным сердцебиением. 

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Симптомы общие, которые могут указывать как на проблемы с сердцем, так и на низкий гемоглобин. Окончательный диагноз врач сможет поставить только после сдачи анализа. 

Не медлите, обращайтесь сразу к медикам, чтобы выяснить причины своего состояния.

Почему анемия опасна?

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Важно выяснить, почему возникла анемия. Иногда дефицит гемоглобина наблюдается во время жесткой диеты или, например, беременности. Но у некоторых людей такое состояние вызвано хроническими заболеваниями почек, печени, онкологией и даже внутренними кровотечениями. 

Напомним,

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