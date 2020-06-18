Как распознать низкий гемоглобин и что делать?

Как распознать низкий гемоглобин и что делать?

Гемоглобин — важный белок, который входит в состав крови. Он помогает кислороду добираться до органов и тканей, которые нуждаются в питании.

Симптомы нехватки гемоглобина

Гемоглобин отвечает за клеточное дыхание , он транспортирует кислород и забирает углекислый газ. Если белка в организме недостаточно, организм не может функционировать в оптимальном режиме.

Без достаточного количества гемоглобина органы, например, сердце и мозг, испытывают кислородное голодание. Это, конечно, сказывается на самочувствии, возникает анемия. Она проявляется слабостью, утомляемостью, головокружениями, одышкой, учащенным сердцебиением.

Симптомы общие, которые могут указывать как на проблемы с сердцем, так и на низкий гемоглобин. Окончательный диагноз врач сможет поставить только после сдачи анализа.

Не медлите, обращайтесь сразу к медикам, чтобы выяснить причины своего состояния.

Почему анемия опасна?

Важно выяснить, почему возникла анемия. Иногда дефицит гемоглобина наблюдается во время жесткой диеты или, например, беременности. Но у некоторых людей такое состояние вызвано хроническими заболеваниями почек, печени, онкологией и даже внутренними кровотечениями.

Напомним,