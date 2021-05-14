Что произойдет с организмом, если постоянно употреблять изюм

Что произойдет с организмом, если постоянно употреблять изюм

Спойлер: ничего плохого не случится!

Изюм является очень популярным и доступным сухофруктом, врачи рекомендуют добавлять его в свой рацион на постоянной основе.

В составе изюма содержатся витамины Е, К, РР, группы В, кальций, фосфор, магний, железо, все эти вещества необходимы организму для нормального функционирования.

Если вы внедрите изюм в свой повседневный рацион, то сможете улучшить пищеварение и начать лучше контролировать чувство голода.

В изюме содержится клетчатка, которая помогает нам не переедать.

Этот продукт можно использовать и для профилактики анемии, которая возникает в связи с снижением количества эритроцитов в крове. Изюм улучшает работоспособность клеток!

Будьте осторожны с изюмом, если вам поставили диагноз сахарный диабет.

Напомним,