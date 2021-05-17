Как понять, что у вас аллергия на солнце
Аллергия на солнце действительно встречается и способна существенно ухудшить качество жизни.
Скоро начнется пора отпусков и горячих путевок на пляжи, однако некоторые люди при длительном пребывании на солнце ощущают дискомфорт.
Это не страшно, но неприятно.
Аллергия встречается довольно редко, в среднем фиксируется у 3% пациентов. Активируют ее солнечные лучи, которые при накоплении ультрафиолета запускают аллергическую реакцию и воспалительный процесс.
Симптомы аллергии на солнце
Бороться с аллергией возможно не только с помощью закрытой одежды, защитные кремы с фильтром должны стать вашими лучшими друзьями, ведь именно они блокируют накопление вредного для кожи ультрафиолета. Помните, что после каждого купания защитный крем следует наносить снова.
Напомним,