Как понять, что у вас аллергия на солнце

Как понять, что у вас аллергия на солнце

Аллергия на солнце действительно встречается и способна существенно ухудшить качество жизни.

Скоро начнется пора отпусков и горячих путевок на пляжи, однако некоторые люди при длительном пребывании на солнце ощущают дискомфорт.

Если у вас появляются сыпь, зуд и другие довольно неприятные ощущения на открытых участках кожи, возможно, вы являетесь обладателем аллергии на солнечные лучи.

Это не страшно, но неприятно.

Аллергия встречается довольно редко, в среднем фиксируется у 3% пациентов. Активируют ее солнечные лучи, которые при накоплении ультрафиолета запускают аллергическую реакцию и воспалительный процесс.

Симптомы аллергии на солнце

Спустя два-три часа после длительной солнечной ванны на коже начинают появляться волдыри или сыпь, возникают симптомы воспалительного процесса, сыпь становится красной, чешется, может быть болезненной.

Бороться с аллергией возможно не только с помощью закрытой одежды, защитные кремы с фильтром должны стать вашими лучшими друзьями, ведь именно они блокируют накопление вредного для кожи ультрафиолета. Помните, что после каждого купания защитный крем следует наносить снова.

Напомним,