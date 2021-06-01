Медики назвали продукт, способный снизить артериальное давление

Ученые из Великобритании провели исследование, в ходе которого обнаружили способности чеснока со временем снижать артериальное давление.

По словам специалистов, пищевые добавки, в состав которых входит чеснок, обладают такой же эффективностью, что и лекарства для лечения гипертонии, но не имеют побочных эффектов и могут использоваться длительно.

В ходе исследования ученые давали пациентам с гипертонией от 188 до 2400 мг порошка чеснока в день на протяжении 3 месяцев.

После завершения эксперимента давление у людей снизилось на 6,7 и 4,8 мл ртутного столбика для верхнего и нижнего давления соответственно.

Замечено, что полезнее всего чеснок оказался для людей с высоким давлением, а если показатели были немного выше необходимых, то лечебные свойства реснока были почти незаметными. Поэтому чеснок можно есть даже при гипотонии, сниженным давлении.

По словам медиков, употребление чеснока может стать действенным способом снизить давление, если дополнять его другими мероприятиями, например, легкой физической активностью и снижением количества потребления соли.

Напомним,