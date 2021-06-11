3 причины не ходить в солярии постоянно

Студии загара пользуются популярностью в разных странах, однако призываем выбирать естественные способы получения золотистого оттенка кожи.

УФ-излучения бывает нескольких типов, не все из них опасные. Если говорить об ожогах, фотостарении коже и даже онкологии, то виновниками могут быть только два типа излучения UVA, UVB. В лампах соляриев используется сочетание этих двух типов.

Однако излучение в солярии приблизительно в 10 раз интенсивнее, чем солнечные ванны. Поэтому нам хватает всего 20 минут под лампами, чтобы получить загар. Конечно, у экспресс-загара есть и обратная сторона медали.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пребывание в солярии действительно может спровоцировать рак кожи. Соответствующее исследование доказало, что среди любителей солярия встречаются меланома, плоскоклеточный и базально-клеточный рак, катаракта и иммунодефицит.

И еще несколько причин отказаться от солярия...

Австралия и Бразилия уже запретили солярии на своих территориях, а в США ограничили доступ к соляриям подросткам.

Состояние акне солярий не улучшает, загар маскирует только воспаления, но не лечит.

Витамин D не вырабатывается кожей, когда вы находитесь в солярии.

Напомним,