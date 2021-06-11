3 причины не ходить в солярии постоянно
Студии загара пользуются популярностью в разных странах, однако призываем выбирать естественные способы получения золотистого оттенка кожи.
Однако излучение в солярии приблизительно в 10 раз интенсивнее, чем солнечные ванны. Поэтому нам хватает всего 20 минут под лампами, чтобы получить загар. Конечно, у экспресс-загара есть и обратная сторона медали.
По данным Всемирной организации здравоохранения, пребывание в солярии действительно может спровоцировать рак кожи. Соответствующее исследование доказало, что среди любителей солярия встречаются меланома, плоскоклеточный и базально-клеточный рак, катаракта и иммунодефицит.
И еще несколько причин отказаться от солярия...
Состояние акне солярий не улучшает, загар маскирует только воспаления, но не лечит.
Витамин D не вырабатывается кожей, когда вы находитесь в солярии.
Напомним,