Хотите продлить стойкость загара - воспользуйтесь этими советами: ТОП-3 главных лайфхака

3 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Хотите продлить стойкость загара - воспользуйтесь этими советами: ТОП-3 главных лайфхака
Хотите продлить стойкость загара - воспользуйтесь этими советами: ТОП-3 главных лайфхака
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Многие девушки мечтают о шоколадном загаре, который бы держался, как можно дольше.

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Сделать это более чем реально. Достаточно просто придерживаться следующих советов, которые помогут вам продлить стойкость загара.

Укрепите иммунитет 

Помните: загар - прежде всего ожог кожных покровов. А вот выработка мелатонина способна его поднять. Именно поэтому лучше всего укреплять иммунитет именно летом. Лучше всего пропить курс витаминов, который будет складываться из витамина С и Е. Благодаря им вы сохраните белок, защищающий эпидермис от ожогов.

Пилинг и скрабы для тела

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Хотите продлить жизнь загара на теле? Очистите кожу. Первым делом ее нужно очистить от мертвых клеток. Поможет этому именно пилинг. Благодаря ему УФ-лучи не смогут проникать глубоко в кожу. Лучше всего делать его за неделю до поездки.

Маски для лица

Защитить и одновременно подготовить лицо к загару можно путем насыщения кожи различными микроэлементами. Также ее обязательно нужно увлажнять. Для этих процедур отлично подойдут сухие водоросли либо лавандовое масло.

Напомним,

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