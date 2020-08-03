Хотите продлить стойкость загара - воспользуйтесь этими советами: ТОП-3 главных лайфхака

Многие девушки мечтают о шоколадном загаре, который бы держался, как можно дольше.

Укрепите иммунитет

Сделать это более чем реально. Достаточно просто придерживаться следующих советов , которые помогут вам продлить стойкость загара.

Помните: загар - прежде всего ожог кожных покровов. А вот выработка мелатонина способна его поднять. Именно поэтому лучше всего укреплять иммунитет именно летом. Лучше всего пропить курс витаминов, который будет складываться из витамина С и Е. Благодаря им вы сохраните белок, защищающий эпидермис от ожогов.

Пилинг и скрабы для тела

Маски для лица

Хотите продлить жизнь загара на теле? Очистите кожу. Первым делом ее нужно очистить от мертвых клеток. Поможет этому именно пилинг. Благодаря ему УФ-лучи не смогут проникать глубоко в кожу. Лучше всего делать его за неделю до поездки.

Защитить и одновременно подготовить лицо к загару можно путем насыщения кожи различными микроэлементами. Также ее обязательно нужно увлажнять. Для этих процедур отлично подойдут сухие водоросли либо лавандовое масло.

Напомним,