Хотите продлить стойкость загара - воспользуйтесь этими советами: ТОП-3 главных лайфхака
Многие девушки мечтают о шоколадном загаре, который бы держался, как можно дольше.
Укрепите иммунитет
Помните: загар - прежде всего ожог кожных покровов. А вот выработка мелатонина способна его поднять. Именно поэтому лучше всего укреплять иммунитет именно летом. Лучше всего пропить курс витаминов, который будет складываться из витамина С и Е. Благодаря им вы сохраните белок, защищающий эпидермис от ожогов.
Пилинг и скрабы для тела
Маски для лица
Защитить и одновременно подготовить лицо к загару можно путем насыщения кожи различными микроэлементами. Также ее обязательно нужно увлажнять. Для этих процедур отлично подойдут сухие водоросли либо лавандовое масло.
Напомним,