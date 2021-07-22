Магнитные бури в августе 2021: синоптики прогнозируют несколько геомагнитных ударов

22 июля 2021 12:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Магнитные бури в августе 2021: синоптики прогнозируют несколько геомагнитных ударов
Магнитные бури в августе 2021: синоптики прогнозирует несколько геомагнитных ударов
pixabay.com

В августе, по прогнозам синоптиков, солнце будет несколько раз испытывать нас на прочность.

Читайте такжеЕсли хочешь быть здоров – закаляйся
Магнитные бури в августе ожидаются довольно продолжительными и интенсивными. Обязательно запишите себе кризисные даты, чтобы провести эти дни максимально спокойно. 

2-3 августа: в начале месяца ожидается длительная, но средней интенсивности магнитная буря. Если вы относите себя к метеозависимым людям, то можете ощутить скачки давления. 

16-17 августа: к Земле дойдет солнечный ветер, несущий с собой следы мощной вспышки. Эти дни будут очень опасны для людей, склонных к депрессиям, а также для пациентов с болезнями сердца. Могут возникать проблемы со сном, головная боль, эмоциональная несдержанность. 

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
18-20 августа: после мощной магнитной бури придет новая — средней степени. Не исключены проблемы со сном и перепады давления. Постарайтесь провести этот день без излишнего психоэмоционального напряжения.

Напомним,

Облако тегов

магнитная буря погода погода в Украине Солнце

Материалы по теме

Магнитные бури 22 июля 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 22 июля 2021 в Украине
Магнитные бури 21 июля 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 21 июля 2021 в Украине
Как говорить с мужчиной о сексе, чтобы его улучшить: ТОП-3 правила
Психология

Как говорить с мужчиной о сексе, чтобы его улучшить: ТОП-3 правила
Сваты 2: смотреть онлайн 1 серию
Сериалы

Сваты 2: смотреть онлайн 1 серию

Популярное на сайте

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины

Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины
Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм

Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм
Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых

Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых

Популярное видео

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
Украинская драма "Пульс" выйдет онлайн на SWEET.TV одновременно с кинопремьерой

Украинская драма "Пульс" выйдет онлайн на SWEET.TV одновременно с кинопремьерой
Одруження наосліп-7: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.07.2021)

Одруження наосліп-7: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK