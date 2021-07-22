Магнитные бури в августе 2021: синоптики прогнозируют несколько геомагнитных ударов
В августе, по прогнозам синоптиков, солнце будет несколько раз испытывать нас на прочность.
2-3 августа: в начале месяца ожидается длительная, но средней интенсивности магнитная буря. Если вы относите себя к метеозависимым людям, то можете ощутить скачки давления.
16-17 августа: к Земле дойдет солнечный ветер, несущий с собой следы мощной вспышки. Эти дни будут очень опасны для людей, склонных к депрессиям, а также для пациентов с болезнями сердца. Могут возникать проблемы со сном, головная боль, эмоциональная несдержанность.
Напомним,