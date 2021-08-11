Магнитные бури 11 августа 2021 в Украине

11 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 11 августа 2021 в Украине
Магнитные бури 11 августа 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 11 августа?

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Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца предупреждают, что в среду, 11 августа, ожидается ухудшение геомагнитной обстановки. Магнитные бури ожидаются на протяжении всего дня и с высокой интенсивностью. 

Солнечная погода 11 августа:   

  • Вероятность магнитных бурь – 40%;                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Во время магнитной бури медики рекомендуют снижать темп жизни и избегать стрессов. Любое напряжение, как психоэмоциональное, так и физическое может привести к скачкам давления, мигреням, приступам апатии и так далее. 

Напомним,

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