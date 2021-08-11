Магнитные бури 11 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 11 августа?

Солнечная погода 11 августа:

Вероятность магнитных бурь – 40%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца предупреждают, что в среду, 11 августа, ожидается ухудшение геомагнитной обстановки. Магнитные бури ожидаются на протяжении всего дня и с высокой интенсивностью.

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Во время магнитной бури медики рекомендуют снижать темп жизни и избегать стрессов. Любое напряжение, как психоэмоциональное, так и физическое может привести к скачкам давления, мигреням, приступам апатии и так далее.

Напомним,