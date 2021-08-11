Магнитные бури 11 августа 2021 в Украине
11 августа 2021 00:20
Магнитные бури 11 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в среду, 11 августа?
Магнитные бури ожидаются на протяжении всего дня и с высокой интенсивностью.
Солнечная погода 11 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 40%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Во время магнитной бури медики рекомендуют снижать темп жизни и избегать стрессов. Любое напряжение, как психоэмоциональное, так и физическое может привести к скачкам давления, мигреням, приступам апатии и так далее.
Напомним,