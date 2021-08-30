Ко Всемирному дню сердца впервые пройдет благотворительный забег Kind Hearts Run на ВДНХ

26 сентября БФ «Твоя Опора» и Kind Challenge проведут благотворительный забег Kind Hearts Run, чтобы собрать 500 000 гривен на функциональные кровати для детской реанимации для Национального института имени Амосова.

Здесь ежегодно проводится около 700 операций для малышей с пороками сердца.

Ежегодно в Украине рождается 5500 детей с врожденными пороками сердца. В условиях своевременного хирургического вмешательства 99,9% детей получают второй шанс на полноценную жизнь. Фонд «Твоя Опора» как раз занимается детьми с пороками сердца. В этом году фонд начал масштабный проект «Велике маленьке серце», частью которого стал благотворительный забег Kind Hearts Run, приуроченный ко Всемирному дню сердца.

Забег состоится на ВДНХ в Киеве, но можно принять участие с любой точки мира. Для этого нужно зарегистрироваться на определенную дистанцию ​​и выбрать вариант участия онлайн. Онлайн-участники получат свои медали по почте.

Доступные дистанции: 2 км, 5 км, 10 км и 500 метров для детей. По желанию можно не бежать, а преодолеть дистанцию ​​2 км скандинавской ходьбой. Палки для скандинавской ходьбы можно арендовать на месте. Партнером этой дистанции стала Украинская Федерация Скандинавской ходьбы.

Для регистрации на забег переходите по ссылке.

Стоимость участия при регистрации до 3 сентября — 500 грн для взрослых и 250 грн — для детей.

Для людей 60+ действует постоянная скидка на участие — 50% при регистрации на дистанцию ​​скандинавской ходьбы.

Кроме того, каждый желающий может инициировать на платформе «Kind Challenge» собственный фандрейзинговых сбор в рамках Kind Hearts Run, как это сделала основательница БФ «Твоя Опора» Лера Татарчук.

До Всесвітнього дня серця вперше пройде благодійний забіг Kind Hearts Run на ВДНГ

26 вересня, у неділю, БФ «Твоя Опора» та платформа Kind Challenge проведуть благодійний забіг Kind Hearts Run аби зібрати 500 тисяч гривень на функціональні ліжка для дитячої реанімації для Національного інституту імені М.М.Амосова. Тут щороку проводять близько 700 операцій для малюків з вадами серця.

Щорік в Україні народжується 5500 малюків із вродженими вадами серця. За умов вчасного хірургічного втручання 99,9% дітей отримують другий шанс на повноцінне життя. Фонд «Твоя Опора» якраз опікується дітьми із вадами серця. Цього року фонд розпочав масштабний проєкт «Велике маленьке серце», частиною якого став благодійний забіг Kind Hearts Run, приурочений до Всесвітнього дня серця.

Забіг відбудеться на ВДНГ у Києві, але можна взяти участь з будь-якої точки світу. Для цього потрібно зареєструватись на певну дистанцію та обрати варіант участі онлайн. Онлайн-учасники отримають свої медалі поштою.

Доступні дистанції: 2 км, 5 км, 10 км та 500 метрів для дітей. За бажанням можна не бігти, а здолати дистанцію 2 км скандинавською ходьбою. Палки для скандинавської ходьби можна орендувати на місці. Партнером цієї дистанції стала Українська Федерація скандинавської ходьби.

Вартість участі при реєстрації до 3 вересня – 500 грн для дорослих та 250 грн – для дітей.

Для людей 60+ діє постійна знижка на участь – 50% при реєстрації на дистанцію скандинавської ходьби.

Крім того, кожен охочий може ініціювати на платформі «Kind Challenge» власний фандрейзинговий збір у рамках Kind Hearts Run, як це зробила засновниця БФ «Твоя Опора» Лера Татарчук.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине