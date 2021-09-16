Врачи назвали 4 самых распространенных симптома повышенного сахара

16 сентября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Врачи назвали 4 самых распространенных симптома повышенного сахара
Врачи назвали 4 самых распространенных симптома повышенного сахара
pixabay.com

Врачи из Великобритании перечислили 4 самых распространенных симптома, с которыми к ним обращаются пациенты, у которых в крови повышен сахар, пишет Express.

Внимательно следите за своим здоровьем и обращайтесь к врачу или идите на анализ на уровень сахара в крови, если периодически страдаете от 2-х до 4-х указанных симптомов.

  • плохой сон
  • частое мочеиспускание,
  • жажда (независимо от еды и температуры),
  • головная боль.

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В случае чрезвычайно высокого уровня глюкозы в крови может случиться состояние диабетической комы. Ночные колебания сахара также способствуют усталости на следующий день.

Вы в зоне риска:

  • имеете лишний вес,
  • кто-то из родных болел диабетом,
  • ведете пассивный образ жизни.

Напомним, 

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