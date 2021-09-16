Врачи назвали 4 самых распространенных симптома повышенного сахара

Врачи из Великобритании перечислили 4 самых распространенных симптома, с которыми к ним обращаются пациенты, у которых в крови повышен сахар, пишет Express.

Внимательно следите за своим здоровьем и обращайтесь к врачу или идите на анализ на уровень сахара в крови, если периодически страдаете от 2-х до 4-х указанных симптомов.

плохой сон

частое мочеиспускание,

жажда (независимо от еды и температуры),

головная боль.

В случае чрезвычайно высокого уровня глюкозы в крови может случиться состояние диабетической комы. Ночные колебания сахара также способствуют усталости на следующий день.

Вы в зоне риска:

имеете лишний вес,

кто-то из родных болел диабетом,

ведете пассивный образ жизни.

Напомним,