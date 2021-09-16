Врачи назвали 4 самых распространенных симптома повышенного сахара
Врачи из Великобритании перечислили 4 самых распространенных симптома, с которыми к ним обращаются пациенты, у которых в крови повышен сахар, пишет Express.
Внимательно следите за своим здоровьем и обращайтесь к врачу или идите на анализ на уровень сахара в крови, если периодически страдаете от 2-х до 4-х указанных симптомов.
- плохой сон
- частое мочеиспускание,
- жажда (независимо от еды и температуры),
- головная боль.
Вы в зоне риска:
- имеете лишний вес,
- кто-то из родных болел диабетом,
- ведете пассивный образ жизни.
Напомним,