Боль в горле может быть симптомом смертельного заболевания

Боль в горле может быть симптомом смертельного заболевания

Иногда боль в горле является признаком очень серьезной и опасной болезни, рака гортани.

Пройти обследование рекомендуется, если боль в горле длительная, и к ней присоединяются такие симптомы, как трудности с глотанием, боль в ушах.

Однако боль в горле не является фактором риска для развития гортани, речь идет о симптоме уже возникшего заболевания, отметил доктор Вейлин Ву из организации Cancer Research UK.

Он также подчеркнул, что дискомфорт в горле в случае онкологии сопровождается стойкой хрипотой или, например, опухолью в области шее.

Хрипота является важным симптомом рака гортани, но риск развития рака гортани значительно увеличивается, когда она сочетается с постоянной болью в горле.

Врач напомнил, что рак гортани чаще возникает у мужчин, которые постоянно курят и употребляют алкоголь. При ранней диагностике прогноз благоприятный.

Напомним,