Боль в горле может быть симптомом смертельного заболевания

29 сентября 2021 16:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Боль в горле может быть симптомом смертельного заболевания
Боль в горле может быть симптомом смертельного заболевания
pixabay.com

Иногда боль в горле является признаком очень серьезной и опасной болезни, рака гортани.

Пройти обследование рекомендуется, если боль в горле длительная, и к ней присоединяются такие симптомы, как трудности с глотанием, боль в ушах.

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Однако боль в горле не является фактором риска для развития гортани, речь идет о симптоме уже возникшего заболевания, отметил доктор Вейлин Ву из организации Cancer Research UK. 

Он также подчеркнул, что дискомфорт в горле в случае онкологии сопровождается стойкой хрипотой или, например, опухолью в области шее. 

Хрипота является важным симптомом рака гортани, но риск развития рака гортани значительно увеличивается, когда она сочетается с постоянной болью в горле.

Врач напомнил, что рак гортани чаще возникает у мужчин, которые постоянно курят и употребляют алкоголь. При ранней диагностике прогноз благоприятный.

Напомним, 

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