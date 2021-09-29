Боль в горле может быть симптомом смертельного заболевания
Иногда боль в горле является признаком очень серьезной и опасной болезни, рака гортани.
Пройти обследование рекомендуется, если боль в горле длительная, и к ней присоединяются такие симптомы, как трудности с глотанием, боль в ушах.
Он также подчеркнул, что дискомфорт в горле в случае онкологии сопровождается стойкой хрипотой или, например, опухолью в области шее.
Хрипота является важным симптомом рака гортани, но риск развития рака гортани значительно увеличивается, когда она сочетается с постоянной болью в горле.
Врач напомнил, что рак гортани чаще возникает у мужчин, которые постоянно курят и употребляют алкоголь. При ранней диагностике прогноз благоприятный.
Напомним,