Я соромлюсь свого тіла 6 сезон: потрясающие результаты лечения тяжелых пациентов

28 декабря 2019 20:30 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла 6 сезон: потрясающие результаты лечения тяжелых пациентов
Я соромлюсь свого тіла 6 сезон: потрясающие результаты лечения тяжелых пациентов

Врачи в проекте «Я соромлюсь свого тіла» на СТБ вышли на финишную прямую.

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В новом сезоне медики впервые бросили вызов сразу нескольким сложным недугам, провели ряд уникальных операций и привлекли внимание украинцев к собственному здоровью. И самое главное: еще раз убедились, чудеса все-таки существуют! Удостоверьтесь и вы – смотрите финальный 18 выпуск медицинской программы «Я соромлюсь свого тіла-6» (2019).

Избыточный вес – самое большое препятствие к выздоровлению

Андрей Щиголев уже на пути к осуществлению заветной мечты. Более 15 лет мужчина выращивал пупочную грыжу! И когда пациент решился обратиться за помощью к экспертам «Я соромлюсь свого тіла» 6 сезон, они отказали ему в операции из-за избыточного веса. Чтобы похудеть, Андрею назначили строгую диету. Она дала свои результаты – за полгода мужчина сбросил 43 килограмма! Однако этого недостаточно, чтобы провести операцию. Сможет ли пациент похудеть еще на 15 килограммов? Узнайте уже через мгновение!

Боязнь врачей или желание жить: что сильнее?

Пациент Людмилы Шупенюк шокировал медика состоянием своих ног. Виталий Ампилогов обратился в программу «Я соромлюсь свого тіла» 2019 выпуск 18 с запущенным варикозным расширением вен на обеих ногах. Людмила предупредила пациента: если срочно не начать лечение, человек рискует остаться без ног! Виталий сразу прошел тщательную диагностику. Заключение медиков однозначное – нужно немедленно удалить все больные сосуды. Однако поможет ли пациенту хирургическое вмешательство?

«Я соромлюсь свого тіла-6» - в воскресенье в 21:00 на СТБ и на нашем сайте tv.ua.

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