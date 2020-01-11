Женский доктор 4 сезон: стала известна дата премьеры сериала на канале Украина

11 января 2020 15:30 Александр Кива
Женский доктор 4 сезон: стала известна дата премьеры сериала на канале Украина
Канал Украина рассекретил дату премьеры 4 сезона сериала Женский доктор

13 января в 21:00 на телеканале «Украина» стартует четвертый сезон сериала «Женский доктор», снятого FILM.UA Group.

Читайте также«Привіт, 20-ті!» на канале Украина – смотреть онлайн (эфир от 31.12.2019)
 

В новых сериях Женского доктора действие будет происходить в частной гинекологической клинике, зрителей ждут новые сюжеты о докторах, будущих мамах и малышах. Будет все – и тайны, и интриги, и любовь.

В новом сезоне в клинике появятся два новых доктора – Александр Родионов и Наталья Тимченко, между которыми сразу возникнет симпатия. Профессор-генетик Лев Борисович Квитко будет вести серьезные научные исследования и при этом руководить клиникой. Также в коллектив вернется хорошо знакомый врач Олег Чернов, у которого тоже появятся свои тайны. И конечно, в каждой серии доктора будут помогать малышам появляться на свет.

Между прочим, в новом сезоне «Женского доктора» снялись более 40 младенцев. За достоверность медицинских историй отвечали практикующие специалисты, а за комфортные условия работы актеров-малышей - целый департамент специалистов.

По словам режиссера Андрея Осмоловского, сериалу повезло с талантливыми малышами. Ребенок, уверяет постановщик, непредсказуем: если он хочет спать - все на площадке ждут, пока актер выспится.

«Процессом на площадке в большинстве случаев руководит природа, против которой не можешь ничего сделать. Если малыш-актер хочет есть, его надо накормить, а если хочет спать, то придется ждать, пока ребенок отдохнет. Самому маленькому актеру, снявшемуся в новом сезоне «Женского доктора», было всего 2 недели. Кстати, я принимал участие в партнерских родах с женой, и, когда родился сын, перерезал пуповину. Это было до моей работы в сериале «Женский доктор», но тот опыт пригодился на площадке», - рассказал Андрей Осмоловский.

Главным консультантом на площадке выступил практикующий гинеколог Андрей Головатенко, он присутствовал на съемках всех операций, следил за тем, чтобы каждое движение актеров было верным.

«Роды снимать легко, ведь в кадре только лица актеров. Другие вещи, которые играют важную роль в процессе, в кино по морально-этическим соображениям показывать нельзя. К примеру, четко контролируется количество крови в кадре. Медицинская реальность адаптирована под кино», - пояснил Головатенко. Он читал сценарий и вносил свои правки.

Читайте такжеЗвездные ведущие канала «Украина» показали свои новогодние елки
Актеры ответственно отнеслись к подготовительному процессу и познали тонкости хирургии и акушерства.

«Перед началом проекта мы прошли специальные консультации. Когда снимали кесарево сечение, на площадке присутствовал практикующий хирург. Он все контролировал, и я старалась исполнить поставленную задачу как можно лучше. Уже разбираюсь в различных видах скальпелей. Знаю, как правильно принимать малыша, перерезать пуповину», - рассказала актриса Дарья Егоркина, которая играет доктора Наталью Ивановну Тимченко.

Смотрите сериал «Женский доктор-4» с понедельника по четверг в 21:00 на канале «Украина»

Облако тегов

сериалы канал Украина Женский доктор премьера сериал Женский доктор-4 Жіночій лікар Женский доктор 4 сезон

Материалы по теме

Алена Винницкая призналась, почему за 26 лет супружеской жизни у нее до сих пор нет детей
Новости

Алена Винницкая призналась, почему за 26 лет супружеской жизни у нее до сих пор нет детей
Выходите без звонка-2: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)
Сериалы

Выходите без звонка-2: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)
Выходите без звонка-2: смотреть 39 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)
Сериалы

Выходите без звонка-2: смотреть 39 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)
Приходится играть в смелость: Владимир Дантес о страхе, который беспокоит его и супругу
Новости

Приходится играть в смелость: Владимир Дантес о страхе, который беспокоит его и супругу

Популярное на сайте

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!
Какая прическа будет самой модной в 2020 году?

Какая прическа будет самой модной в 2020 году?
ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения

ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения

Популярное видео

Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона

Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона
Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)

Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)
Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)

Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)
Выходите без звонка-2: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)

Выходите без звонка-2: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)
tv.ua