Женский доктор 4 сезон: стала известна дата премьеры сериала на канале Украина

13 января в 21:00 на телеканале «Украина» стартует четвертый сезон сериала «Женский доктор», снятого FILM.UA Group.

В новых сериях Женского доктора действие будет происходить в частной гинекологической клинике, зрителей ждут новые сюжеты о докторах, будущих мамах и малышах. Будет все – и тайны, и интриги, и любовь.

В новом сезоне в клинике появятся два новых доктора – Александр Родионов и Наталья Тимченко, между которыми сразу возникнет симпатия. Профессор-генетик Лев Борисович Квитко будет вести серьезные научные исследования и при этом руководить клиникой. Также в коллектив вернется хорошо знакомый врач Олег Чернов, у которого тоже появятся свои тайны. И конечно, в каждой серии доктора будут помогать малышам появляться на свет.

Между прочим, в новом сезоне «Женского доктора» снялись более 40 младенцев. За достоверность медицинских историй отвечали практикующие специалисты, а за комфортные условия работы актеров-малышей - целый департамент специалистов.

По словам режиссера Андрея Осмоловского, сериалу повезло с талантливыми малышами. Ребенок, уверяет постановщик, непредсказуем: если он хочет спать - все на площадке ждут, пока актер выспится.

«Процессом на площадке в большинстве случаев руководит природа, против которой не можешь ничего сделать. Если малыш-актер хочет есть, его надо накормить, а если хочет спать, то придется ждать, пока ребенок отдохнет. Самому маленькому актеру, снявшемуся в новом сезоне «Женского доктора», было всего 2 недели. Кстати, я принимал участие в партнерских родах с женой, и, когда родился сын, перерезал пуповину. Это было до моей работы в сериале «Женский доктор», но тот опыт пригодился на площадке», - рассказал Андрей Осмоловский.

Главным консультантом на площадке выступил практикующий гинеколог Андрей Головатенко, он присутствовал на съемках всех операций, следил за тем, чтобы каждое движение актеров было верным.

«Роды снимать легко, ведь в кадре только лица актеров. Другие вещи, которые играют важную роль в процессе, в кино по морально-этическим соображениям показывать нельзя. К примеру, четко контролируется количество крови в кадре. Медицинская реальность адаптирована под кино», - пояснил Головатенко. Он читал сценарий и вносил свои правки.

Актеры ответственно отнеслись к подготовительному процессу и познали тонкости хирургии и акушерства.

«Перед началом проекта мы прошли специальные консультации. Когда снимали кесарево сечение, на площадке присутствовал практикующий хирург. Он все контролировал, и я старалась исполнить поставленную задачу как можно лучше. Уже разбираюсь в различных видах скальпелей. Знаю, как правильно принимать малыша, перерезать пуповину», - рассказала актриса Дарья Егоркина, которая играет доктора Наталью Ивановну Тимченко.

Смотрите сериал «Женский доктор-4» с понедельника по четверг в 21:00 на канале «Украина»